Victimes autochtones des pensionnats au Canada: l'État annonce une aide de 220 millions d'euros

Après les larmes et la douleur, le gouvernement canadien tente de réparer les erreurs du passé vis-à-vis des milliers de victimes autochtones des pensionnats en vigueur pendant un siècle dans ce pays. Les autorités viennent d’annoncent une aide d’environ 220 millions d’euros pour aider les communautés à retrouver des tombes non identifiées d’enfants autochtones morts dans ces établissements, mais aussi pour soutenir les survivants.

De notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Les sommes annoncées par le gouvernement canadien vont notamment financer les recherches pour trouver les tombes où se trouveraient des milliers d’élèves décédés dans les pensionnats religieux, tout au long du XXe siècle. La démarche doit s’effectuer en partenariat avec les principaux concernés. Il s’agit aussi éventuellement de démolir ces bâtiments qui traumatisent encore les survivants.

Les survivants de ces pensionnats vont aussi avoir accès à de l’aide psychologique. RoseAnn Archibald, qui dirige l’Assemblée des Premières Nations au Canada, constate que les gouvernements et les églises ont commis un véritable génocide envers les autochtones.

« C’est une étape attendue depuis longtemps pour enfin reconnaître l’impact dévastateur qu’ont eu et qu’on encore aujourd’hui ces institutions sur tant de générations dans nos communautés. Il est temps de rendre des comptes, d’agir et d’entreprendre la guérison », estime-t-elle.

Lacunes juridiques

Le ministre de la Justice, David Lametti, nomme également un interlocuteur spécial, chargé de mieux comprendre les besoins juridiques des communautés autochtones. « Ça va aussi identifier les lacunes juridiques, et si on peut améliorer le système. Si on doit changer les lois, soit le code criminel, soit la loi sur les crimes contre l’humanité, c’est une personne qui nous aider à l’identifier », explique le ministre.

L’un des chefs de l’opposition du Nouveau Parti démocratique aurait préféré, lui, une enquête juridique pour identifier les responsables des décès des jeunes autochtones.

