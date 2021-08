REPORTAGE

Covid-19 au Chili: une troisième dose de vaccin pour les personnes âgées et immunodépressives

Audio 01:16

Personne âgée recevant une troisième dose de vaccin Sinovac, à Valparaiso, au Chili, le 11 août. REUTERS - RODRIGO GARRIDO

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Au Chili, désormais 80 % des personnes majeures ont été vaccinées contre la Covid-19. C’est l’un des pays qui vaccine le plus au monde. Et des résultats sont déjà visibles puisque ces dernières semaines les chiffres de contaminations sont à la baisse. Pourtant, le gouvernement a décidé de prendre les devants en commençant dès mercredi 11 août à injecter une troisième dose du vaccin, principalement aux personnes âgées et immunodépressives.