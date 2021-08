Mexique: très touchés par le Covid-19, les jeunes appellent à se méfier de la pandémie

Jeune femme faisant un selfie, alors qu'elle se fait vacciner. À Mexico, le 10 août. AFP - ALFREDO ESTRELLA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Mexique, la pandémie a déjà fait près de 250 000 morts selon le gouvernement. Le pays est en plein dans la troisième vague et cette fois-ci ce sont les jeunes qui sont les plus touchés. Beaucoup d’entre eux ont appelé leurs concitoyens à se méfier du Covid-19 et à ne pas relâcher la vigilance.