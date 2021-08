À la Une: défaite américaine en Afghanistan: quelles conséquences ?

Publicité Lire la suite

Alors que Washington va évacuer en catastrophe son personnel diplomatique d’Afghanistan, la presse s’interroge sur le retrait américain et sur ses conséquences. Pour le Washington Post, il s'agit surtout d'une défaite américaine. Une défaite annoncée, selon le journal qui s’appuie sur des documents officiels datant de 2005. Déjà à l’époque, l’administration Bush avait dû se rendre à l’évidence : il sera à terme impossible de vaincre les Talibans.

Très tôt, la comparaison avec la défaite au Vietnam commençait à surgir dans la tête des responsables politiques et militaires. Mais la prise de conscience que la guerre en Afghanistan ne pouvait pas être gagnée, toutes les administrations de Bush jusqu’à celle de Donald Trump l’ont cachée à la population américaine. Une population qui avait largement soutenu cette « guerre sanglante », comme l’écrit le Washington Post dans son éditorial.

L’administration Biden surprise par l’avancée rapide des Talibans

D’après le Washington Post, c’est surtout la faiblesse des forces afghanes, pourtant formées pendant des décennies par les Américains et leurs alliés, qui interroge les experts de la Maison Blanche. Comment se fait-il qu’une armée qui compte quatre fois plus de soldats que son adversaire ne fasse pas le poids ? Le New York Times de son côté juge très sévèrement le « retrait précipité et désordonné » des troupes américaines, décidé par Joe Biden. Un retrait qui se fait sans avoir réfléchi à l’organisation politique du pays que l’on quitte. L’histoire retiendra que cette décision de Joe Biden, dont l’expérience en relations internationales est largement reconnue, représente sa première grande erreur en politique étrangère.

Erreur ou…désastre. C’est le terme que le Globe and Mail, journal canadien, choisit pour décrire la politique américaine en Afghanistan. Après tout, écrit le journal, Joe Biden, qui a déjà annulé tant de décisions prises par son prédécesseur Donald Trump, n’était pas obligé de respecter le « deal » que ce dernier a conclu avec les talibans. Les conséquences du succès militaire des insurgés sur les Américains seront importantes, même au-delà de l’Afghanistan, estime le Globe and Mail. La défaite américaine galvanisera d’autres mouvements terroristes dans le monde. Des mouvements qui pourraient à nouveau constituer une menace pour la sécurité des États-Unis, selon le New York Times.

La population blanche aux États-Unis en recul

Les données détaillées du dernier recensement attirent l’attention de la presse. Le bureau du recensement avait publié les premiers résultats de l’enquête décennale en avril dernier. Il révèle à présent d’autres informations, des données qui dessinent un autre visage du pays qu’en 2010, lors du précèdent recensement. Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, la population blanche est en recul, écrit le Wall Street Journal, mais elle reste encore majoritaire avec 57%, suivie par les latinos qui représente presque 19% de la population du pays. Selon USA Today, le pays est effectivement plus « divers » que jamais.

Autre renseignement important : c’est le Sud qui compte la hausse la plus importante du nombre d’habitants. Exemple avec le Texas dont la population ne cesse de croître. Une hausse liée en grande partie à l’immigration hispanique.

Nouvelle journée de manifestations à Cuba

D’après le site d’information 14ymedio, la date de cette nouvelle action n’est pas choisie au hasard : il s’agit du 95e anniversaire du Lider maximo Fidel Castro. « Les Cubains n’abandonnent pas », titre le journal en ligne Panampost, selon lequel cet appel à manifester s’inscrit dans la ligne du mouvement de protestation initié le 11 juillet dernier. Mais selon 14ymedio, la nouvelle journée d’action contre le gouvernement lancée sur les réseaux sociaux par les Cubains exilés, ne fait pas l’unanimité au sein de l’opposition.

Le journal en ligne ajoute que le pays est déjà en grande partie paralysé à cause de la pandémie du Covid-19. Une pandémie qui fait que le système des soins est « dépassé », selon l’aveu du président cubain Miguel Diaz-Canel. Avec presque 1 200 cas de nouvelles contaminations sur 100 000 habitants en deux semaines, Cuba est actuellement le pays latino-américain avec le taux d’incidence le plus élevé.

