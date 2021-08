Brésil: l'ancien député Roberto Jefferson placé en détention

Un magistrat de la Cour suprême du Brésil a ordonné la détention de Roberto Jefferson, un ancien député et chef de parti proche du président Bolsonaro. Le juge Alexandre de Moraes l’accuse de mettre en cause la démocratie.

Roberto Jefferson a passé la nuit à la prison de Bangu, dans la banlieue de Rio, rapporte notre correspondant à São Paulo, Martin Bernard. Le juge Moraes affirme qu’il est l’un des responsables du réseau d’infox qui alimente la propagande du président d’extrême droite, Jair Bolsonaro.

Roberto Jefferson apparaît dans des vidéos en train de porter des armes et exigeant la fermeture de la Cour suprême et la destitution de ses onze membres. Il a également réclamé le retour de l’armée au pouvoir. Le magistrat l’accuse de vouloir déstabiliser le régime démocratique.

En juillet 2020 déjà, sur ordre de la Cour suprême brésilienne, Facebook et Twitter avaient supprimé plusieurs comptes de partisans éminents du président brésilien dans le cadre d’une enquête sur une campagne présumée de désinformation. Le juge Alexandre de Moraes avait ordonné la suppression de 16 comptes Twitter et de 12 comptes Facebook, dont ceux de Roberto Jefferson. Facebook et Twitter ont expliqué s'être pliés à la décision de justice..

Roberto Jefferson est une figure haute en couleur de la politique brésilienne : six fois député, président du Parti travailliste brésilien, il s’est distingué en dénonçant un scandale de corruption durant le gouvernement Lula, avant d’être lui-même condamné pour corruption.

Jair Bolsonaro n’a pas encore réagi à son arrestation, qui intervient toutefois dans un climat de tension extrême dans le pays, en pleine pandémie de coronavirus, et avant les élections de l’année prochaine.

