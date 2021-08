Nicaragua: descente policière au siège du quotidien d'opposition La Prensa

Le couple présidentiel au Nicaragua (photo de 2018) : Daniel Ortega, président, aux côtés de Rosario Murillo, son épouse et vice-présidente.

La police a fait irruption vendredi 13 août au siège du quotidien La Prensa, proche de l'opposition et de la famille Chamorro. Une nouvelle étape dans la répression de l'opposition par le pouvoir du couple Ortega.

Les locaux du journal ont été investis vendredi à la mi-journée par les forces de l'ordre avec un mandat de perquisition pour suspicion de « fraude douanière et blanchiment d'argent ». Le journal avait annoncé la veille être contraint à suspendre la parution de son édition papier faute de papier justement parce que, sur ordre du gouvernement, les lots de papier journal étaient bloqués en douane. La direction du journal évoque une « séquestration » du papier.

La Prensa est traditionnellement lié à la famille Chamorro. Pedro Joaquín Chamorro, époux de l'ancienne présidente Violeta Chamorro, directeur du journal et opposant au dictateur Anastasio Somoza, a été assassiné en 1978. Violeta Chamorro a alors pris le relais à la tête du journal avant d'être élue présidente du Nicaragua (1990-1997).

Cristiana Chamorro, la fille du couple, était considérée comme la rivale la plus sérieuse pour Daniel Ortega dans la perspective du scrutin présidentiel de novembre prochain. Elle est dans le collimateur de la justice, pour blanchiment d'argent, et ne pourra plus se présenter à des élections. La journaliste est aussi membre du comité directeur du journal dont le gérant est Juan Lorenzo Holman, un cousin.

Le quotidien La Prensa est le seul journal qui ait une diffusion nationale au Nicaragua. Il existe depuis près de 100 ans et c'est la deuxième fois que son édition papier est suspendue en raison d'un défaut de papier. La première fois c'était en 2019.

Nicaragua: le quotidien La Prensa est le seul journal à diffusion nationale dans le pays (photo de 2005). AP - ARIEL LEON

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega -qui brigue un quatrième mandat-et la vice-président Rosario Murillo, son épouse, écartent tous les rivaux potentiels à la présidentielle du 7 novembre. Plus de trente opposants ont été arrêtés, assignés à résidence ou ont dû quitter le pays.

La @CIDH y su @RELE_CIDH condenan la constante persecución oficial a la prensa en Nicaragua y recuerdan que las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor de la prensa afectan el debate democrático y son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. — CIDH - IACHR (@CIDH) August 13, 2021

