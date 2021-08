Séisme en Haïti: deux frères réunis après le sauvetage de l'un d'eux

La course contre la montre continue dans la ville des Cayes pour tenter de sauver des décombres d’éventuels survivants depuis le séisme qui a ravagé le sud-ouest d’Haïti samedi 14 août, 8h30 heure locale. C'est dans cette ville que deux frères ont pu être réunis après que les habitants ont pu secourir son frère des décombres.

Avec notre envoyée spéciale à Les Cayes, Amélie Baron

Devant la ruine qu’est devenue sa maison familiale, Marcel François, 30 ans se sent miraculé : « Pour moi, c’est une grâce, seul Dieu m’a permis de sortir, et aussi mon téléphone, car j’ai pu signaler aux gens dehors où j’étais localisé précisément pour qu’ils puissent intervenir. »

À l’autre bout du fil, son petit frère Job, 27 ans. Il était dans un bus quand le séisme a eu lieu, il a aussitôt cherché à contacter sa famille. « J’ai réussi à joindre mon grand frère et il m’a dit "viens me sauver, je suis sous le béton". Ni une ni deux, j’ai sauté du bus et j’ai sauté sur une moto et ai couru aussi vite que possible pour voir comment je pouvais le sauver. »

La peur d'avoir perdu sa fille

Avec des voisins et la seule force de leurs bras, ils sont parvenus à sortir Marcel des décombres après 3 h. Il était sous le choc, car sa fille de 10 mois était encore sous les dalles de béton. « C’était sûr pour moi que mon enfant était morte. Je pleurais quand on m’a amené à l’hôpital, j’étais résigné du fait de l’avoir perdu. Mais en sortant de l’hôpital, une personne qui me connaît m’a dit qu’elle n’était pas morte. Là, j’ai été un peu soulagé. »

La petite Ruth Marlee Allyah, 10 mois, a été tirée indemne des décombres 4 h après le séisme. La locataire des frères François, une femme de 27 ans, est, en revanche, morte sur le coup dans l’effondrement de la maison de deux étages.

