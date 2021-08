Séisme en Haïti: les médecins cubains en renfort dans une situation d’extrême urgence

Au moins 724 morts, plus de 2 800 blessés et de nombreux disparus. C'est le bilan encore provisoire ce dimanche 15 août du séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le Grand sud d'Haïti samedi matin. Sur place déjà, il y a les brigades médicales cubaines, un renfort plus que nécessaire face à l'ampleur du désastre.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à la Havane, Domitille Piron

L'état d'urgence a été déclaré pour un mois en Haïti. Les États-Unis ont offert leur assistance, le président Biden a promis une réponse américaine immédiate à travers l'agence américaine d'aide internationale (USAID).

Déjà sur place dans le Grand Sud depuis plusieurs années, une soixantaine de professionnels de santé cubains travaillent depuis samedi matin dans l’urgence et la plus grande précarité, dans les villes de l’Asile, Jérémie, Corail et Aquin, où les blessés affluent par centaines dans les centres hospitaliers rapidement débordés et les hôpitaux de campagne.

► À lire aussi : Un séisme de magnitude 7.2 secoue Haïti

« On fait des guérisons de blessures, des points de sutures, des plâtres, on stabilise rapidement les patients pour pouvoir les transférer ailleurs. On a aussi dû faire des amputations quand il n’y avait pas d’alternative, on fait tout notre possible avec les moyens qu’on a, décrit le chef de la brigade cubaine en Haïti, le Dr. Luis Oliveiro. Certains hôpitaux se sont effondrés, à l’Asile dans les Nippes toute la structure de l’hôpital est perdue. Ailleurs, il y a de sérieux dégâts dans les centres de santé donc pour l’instant tout notre travail se fait en extérieur. »

Les médecins et infirmiers cubains sont toujours aussi nécessaires en Haïti. Cet évènement renvoie aussi tristement au tremblement de terre 2010 et à l’ouragan Matthew, où ils étaient aussi présents. « Heureusement nous sommes préparés, malheureusement on aimerait ne jamais devoir travailler dans ces circonstances. C’est regrettable, mais ce n’est pas la première qu’on le fait ici ! », constate le Dr. Luis Oliveiro.

L’important pour le docteur Oliveiro sera aussi l’après et la gestion des stress post-traumatiques auxquels la brigade cubaine sera également en mesure de répondre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne