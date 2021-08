Séisme en Haïti: à Les Cayes, l'hôpital saturé par les blessés

Le puissant séisme qui a durement éprouvé Haïti samedi a fait près de 1 300 morts et 5 700 blessés, laissant des milliers de personnes sans abri dans le sud-ouest du pays ou à la recherche de proches disparus ou bloqués sous les décombres. Le principal hôpital de la ville est saturé par l’afflux de blessés qui se pressent pour recevoir des soins.

Les rares hôpitaux existant dans les régions affectées peinent à fournir les soins d'urgence. Au service des urgences de l’hôpital de l’Immaculée Conception, le Dr Titus Antoine Junior veille à chaque patient qui s’entasse dans les petites salles surchargées, certains sur une chaise, d’autres à même le sol : « On travaille depuis hier. Mais aujourd'hui avec la situation, on a plus de personnels avec nous. Les choses avancent, mais seulement, on a tellement de personnes qui viennent là maintenant... »

Les médecins doivent accueillir de nombreux blessés avec des fractures ou encore des traumatismes crâniens, s'ajoutant à ça, la gestion de personnes ayant des antécédents médicaux ou des comorbidités.

L'arrivée de la tempête tropicale

Et ces très nombreux blessés qui restent hospitalisés occupent chaque espace disponible sur la cour de l’hôpital car, face au traumatisme du séisme et face aux répliques, ils ont encore peur de rentrer à l’intérieur des bâtiments, rapporte notre correspondante à Haïti, Amélie Baron. L’énorme défi est qu’avec l’approche de la tempête tropicale, il risque de pleuvoir abondamment sur l'ensemble du pays et donc sur les zones affectées par le séisme.

Le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,2 s'est alourdi dimanche à 1 297 morts et plus de 5 700 blessés, des nombres qui devraient continuer à croître.

