À la Une: en Haïti, les sinistrés du séisme attendent toujours de l’aide

Les interventions des autorités haïtiennes pour venir en aide aux personnes sinistrées restent encore « timides ». C’est le mot employé par l’agence Alterpresse qui décrit le désarroi des habitants dans les zones touchées par le séisme (et à présent par la tempête). Selon Alterpresse, ces habitants ont besoin de tentes, d’eau et de nourriture. Des besoins vitaux que les autorités, malgré leurs promesses, ne peuvent pas satisfaire. Selon le journal en ligne, le séisme a détruit de nombreuses infrastructures scolaires, sanitaires et religieuses, dans les trois départements du Sud, des Nippes et de la Grande Anse.

Et justement les églises jouent un rôle important pour la population qui vit déjà en temps normal dans une situation très précaire. « Nous sommes la seule institution vers laquelle les gens peuvent se tourner », explique le révérend Yves-Joël Jacqueline dans le New York Times et il poursuit : « Il n’y a aucune aide de la part du gouvernement ». Selon les reporters du journal, toutes les églises autour de la ville des Cayes ont été détruites ou fortement endommagées. « Malgré cette situation on garde toujours l’espoir », explique le père Jacqueline. « Tant qu’il y a des personnes qui vivent ici, nous pourront reconstruire notre communauté ».

Des Haïtiens déterminés à faire face à la situation dramatique

Le journal canadien La Presse a rencontré des médecins d’un hôpital aux Cayes qui travaillent d’arrache-pied pour soigner des patients, et cela, sans même recevoir de salaire. Un médecin rencontré par La Presse explique que cela fait trois mois qu’il attend sa paie. Alors pourquoi continue-t-il à se présenter à son poste, lui demande le journaliste. « C’est une obligation », répond-il. Un collègue ajoute : « C’est pour aider les gens ». Un autre médecin raconte que des collègues d’autres parties du pays sont venus spontanément pour aider. La plupart des soignants restent à l’hôpital même après avoir terminé leur journée de travail. « Sans cela on ne pourrait pas s’en sortir », explique le médecin au reporter de La Presse.

Face à cette situation dramatique, la communauté internationale se mobilise. Les États-Unis ont renforcé leur soutien. C’est à lire dans le Miami Herald. L’armée américaine enverra huit hélicoptères dans les régions touchées pour transporter du matériel et évacuer des blessés. C’est le double de qui a été prévu dimanche dernier. Les hélicoptères sont stationnés au Honduras et en Jamaïque, mais ils ne pourront être dépêchés sur place que si les conditions météorologiques sont favorables.

La catastrophe invisible

L’aide de l’étranger est précieuse, mais elle peut aussi être détournée ce qui aggrave encore plus la situation. C’est le thème de l’éditorial du Nouvelliste. Depuis plus de 10 ans, écrit le journal haïtien, « un aréopage d’experts, de politiciens, de faux amis et de vrais samaritains transforment tout en projets inachevés. Il est à craindre que le séisme du 14 août 2021 ne serve que de prétexte pour de nouveaux détournements par incompétences, gourmandises ou inadvertances », estime Le Nouvelliste. Selon le quotidien, il est devenu très facile de détourner les fonds d’aide. Ce qui fait qu’à la fin ce ne sont pas les « pas les catastrophes naturelles qui font le plus de dégâts en Haïti, mais plutôt les promesses non tenues et les rapines à grande échelle ».

