États-Unis: confronté à la sécheresse, l'ouest américain doit se restreindre en eau

Le lac Mead, aux États-Unis, est à son niveau le plus bas (ici le 13 août 2021) depuis sa création dans les années 1930, en raison de la sécheresse.

La sécheresse s'aggrave d’année en année dans l’ouest des États-Unis. Les niveaux des réservoirs d’eau sont si bas que les autorités annoncent des restrictions pour la première fois de l’histoire du pays.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

C’est une mesure qui risque d’affecter plus de 25 millions de personnes dans plusieurs États américains : l’Arizona, le Nevada, la Californie et même le pays voisin, le Mexique. L’agence chargée des ressources en eau a décidé d’imposer des restrictions en raison de la sécheresse chronique qui touche la région.

Cette décision extrême est prise car la situation est jugée préoccupante. Le fleuve Colorado s’assèche et, avec lui, les réservoirs d’eau qu’il alimente. Le lac Mead, l’un des plus gigantesques réservoirs d’eau des États-Unis (640 km² de superficie), est au niveau le plus bas depuis sa création dans les années 1930. Même situation pour le lac Powell, deuxième réservoir d’eau du pays : il est à 32% de taux de remplissage seulement.

Avec les restrictions d’eau annoncées, l’Arizona et ses agriculteurs devraient être les premiers touchés, puisque l'État devrait recevoir 18% d’eau en moins. Les autorités estiment qu’avec le réchauffement climatique, les restrictions de ce genre risquent de s’imposer sur la durée et même s‘élargir à d’autres États de l’ouest américain.

