Passage de la tempête Grace en Haïti: «Mieux vaut être mouillée que morte»

La situation des sinistrés du séisme qui a ravagé le sud-ouest d’Haïti samedi empire d’heure en heure, après le passage de la dépression tropicale Grace. Dans la ville des Cayes, des femmes qui ont subi les intempéries errent dans le plus grand dénuement, sans rien pour se protéger.

Avec notre envoyée spéciale à Les Cayes, Amélie Baron

Le terrain de foot Gabion, à Les Cayes, est totalement inondé. Mais c’est ici que plus de 200 personnes sont installées, certaines sous de maigres bâches plastiques déchirées. Errant sans réel but entre les groupes épars, Natacha Lormira, qui a tout perdu lors du séisme de samedi, attend désespérément que la pluie cesse.

« Hier soir, on a passé un mauvais moment, beaucoup de vent et de la pluie. On ne pouvait que rester assis et à chaque rafale, l’eau nous envahissait. Voyez, tous mes vêtements dans ce sac sont mouillés. Je les ai rassemblés là et j’attends de pouvoir les étendre pour qu’ils sèchent. On a nulle part où aller. On aurait pu aller s’abriter sous une galerie ou un bout de mur, mais on ne veut pas parce que tant de gens sont morts sous des pans de murs comme ça. C’est pour ça, on se résigne : mieux vaut être mouillée que morte. »

Résignés mais pas abattus, les sinistrés tentent de se construire des abris de fortune avec des bouts de bois, de bambou, des morceaux de tôle ou des draps. Tout ce qui leur est possible de trouver avant, ils l’espèrent, qu’on les aide à se reconstruire un logement.

► À lire aussi : Séisme en Haïti: drame dans l’église des Anglais

