Séisme à Haïti: «Les pansements et les médicaments commencent à manquer»

L’ONG Médecins sans frontières vient en aide à la population haïtienne après le séisme survenu samedi 14 août et qui a frappé la partie sud-ouest du pays, causant la mort d'au moins 1 400 personnes selon un dernier bilan provisoire. Entretien avec Michel-Olivier Lacharité, responsable des urgences pour Médecins sans frontières.

RFI : Quelle est la situation dans le sud du pays ?

Michel-Olivier Lacharité : La situation est critique en ce moment. Il y a beaucoup de blessés dans les trois grandes villes du sud Miragoâne, Jérémie et Les Cayes. Les premiers blessés sont bien pris en charge mais il y a aussi un enjeu à trouver, identifier et faire sortir les blessés qui sont isolés dans les villes des périphéries. Le deuxième problème principal, ce sont les personnes qui n’ont plus de maison, soit parce qu’elles sont détruites, soit parce que les gens ont peur d’y retourner.

Quelles sont vos conditions d’intervention ?

Beaucoup de routes ont été bloquées à cause des glissements de terrain. C’est le cas de la route qui relie Les Cayes et Jérémie. C’est aussi le cas dans d’autres villages. Certaines villes ou localités autour de Baradères ne sont pas accessibles. Nous essayons de faire le maximum pour rallier ces endroits soit en voiture, soit en hélicoptère. Mais le transport des patients est extrêmement difficile.

Est-ce que vous manquez de matériel médical ?

Puisqu’il y a eu un afflux massif de blessés ces derniers jours, les pansements et les médicaments commencent à manquer. Nous faisons face à un grand nombre de fractures externes. Une partie des centres dans le grand ouest sont soutenus par Médecins sans frontières et sont déjà approvisionnés par des projets qui étaient préexistants au tremblement de terre depuis Port-au-Prince. Mercredi 18 août, il y a un premier vol régulier qui arrive avec six tonnes de matériel médical. Et puis, il y a deux charters qui arriveront aussi dans la semaine pour apporter du matériel médical mais aussi des bâches, des biens de première nécessité pour ceux qui n’ont plus de maisons aujourd’hui.

Comment s’organise la logistique avec Port-au-Prince ?

Tout l’enjeu est autour du transport. La route est toujours praticable entre Port-au-Prince et Les Cayes. Des engins sont en train d’ouvrir la voie entre Jérémie et Les Cayes. On a aussi beaucoup de patients qui sont transportés en hélicoptère. C’est le cas d’au moins 200 blessés depuis samedi. Les patients les plus gravement blessés, présentant des polyfractures ou des traumas crâniens, sont pris en charge sur Port-au-Prince aujourd’hui. Certains acteurs de l’aide, dont MSF, ont mobilisé des hélicoptères supplémentaires à la fois pour acheminer du matériel et amener du personnel.

