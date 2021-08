Séisme en Haïti: drame dans l’église des Anglais

Le séisme dans le sud-ouest d'Haïti a fait au moins 1419 personnes. Le long de la côte sud, beaucoup de bâtiments construits en béton se sont effondrés, des lieux de cultes ont aussi été détruits. Dans la commune des Anglais, l’église qui faisait la fierté des habitants a été ravagée par la secousse.

Avec notre envoyée spéciale à Les Anglais, Amélie Baron

Samedi matin, le Père Wilson Exantus Antoine venait de finir de célébrer la première messe de la journée, celle de 6h30. Avant de retourner pour célébrer des baptêmes, il était allé prendre un café au presbytère. C’est alors que le séisme a eu lieu. Avec son clocher en façade, l’église de l’immaculée conception n’a pas résisté. Ce petit joyau architectural construit en 1907 est en ruine et le prêtre se désole du nombre conséquent de victimes recensées dans ce seul lieu de culte.

« Beaucoup de personnes étaient sous les décombres, mais heureusement nous avons une compagnie taïwanaise qui travaille à la construction d’un pont à l’entrée de la ville, raconte l'homme d'Église. On a immédiatement fait appel à eux et ils nous ont aidé, avec la population, à retirer beaucoup de gens des décombres. Malheureusement, nous avons 17 ou 18 personnes qui sont mortes dans l’église et ce sont une majorité d’enfants : la victime la plus âgée avait seulement 24 ans. »

Sur la place, les habitants de la petite ville côtière devisent devant les ruines de leur église et, comme à travers toute la zone affectée par le séisme, les uns les autres se racontent où ils étaient lors de la secousse. Et chacun détaille aussi la liste de leurs proches qui ont été tués durant la catastrophe.

►À écouter aussi : Journal d'Haïti et des Amériques - Édition Spéciale: après le séisme en Haïti, l'inquiétude avant la dépression tropicale

