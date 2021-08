Bolivie: des experts internationaux rendent un rapport sur les violences de 2019

Mardi, le Groupe d’experts indépendants de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) a rendu son rapport sur les événements sociopolitiques qui ont enflammé la Bolivie de septembre à décembre 2019 lors desquels Evo Morales avait quitté le pouvoir et plusieurs dizaines de personnes avaient trouvé la mort dans des affrontements. Une enquête très attendue dans le pays.

Avec notre correspondante à La Paz, Alice Campaignolle

471 pages de rapport. Tous les événements qui ont mené à l’embrasement du pays et au départ d’Evo Morales y sont consignés. Mais les six experts refusent de se prononcer sur le débat qui n’en finit plus en Bolivie : Y a-t-il eu fraude électorale ou coup d’État ?

C’est un rapport nuancé qui a été rendu public mardi 17 août, qui ne nomme personne comme coupable, ce sera le rôle de la justice bolivienne expliquent les experts. L’enquête donne la parole aux victimes, et à leurs familles, les conflits électoraux de 2019 ont fait 37 morts, parfois dans des affrontements entre civils, mais surtout lors de deux rassemblements où l’armée a ouvert le feu sur des manifestants, après le départ d’Evo Morales.

Reconstruire le tissu social

Mais l’exposé souligne qu’il faut reconnaitre la qualité de victimes à tous ceux qui ont souffert de violences, quelque soit leur bord politique. « On ne peut pas recomposer le tissu social sans au préalable abandonner l’idée que les seules victimes sont celles qui ont les mêmes idées politiques que nous », explique Patricia Tappatá, experte de la CIDH.

Parmi les constats formulés : une justice partiale, des failles dans la liberté d’expression, ainsi qu’un racisme très ancré au sein de la société bolivienne. Des recommandations ont été faites, il reste désormais à voir si le gouvernement bolivien – qui a très bien accueilli le rapport malgré les critiques - les prendra en compte.

