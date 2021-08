De Matthew à Grace: en Haïti, entre les séismes et les cyclones, les habitants à bout d'espoir

Avec notre envoyée spéciale à Camp-Perrin, Amélie Baron

Au nord du centre-ville de Camp-Perrin, la zone de Marceline est dévastée. Sur plusieurs centaines de mètres, le long de la route nationale, tous les bâtiments se sont effondrés. Enceinte de quatre mois, Bertha Jean-Louis se désole devant les ruines de sa maison familiale.

Son voisin, Claude Altimé, n’avait pas été victime du cyclone. Au contraire, il avait ouvert sa maison aux sinistrés. Maison qui, aujourd’hui, est sévèrement endommagée.

Après Matthew, j’étais celui qui avait accueilli les gens, car tous leurs logements étaient détruits. Mais aujourd’hui, je ne peux rien faire, moi non plus je n'ai nulle part où rentrer, je suis aussi à la rue. Si je pouvais trouver un endroit où disparaitre et quitter cette zone, je le ferais, parce que j’ai vécu Matthew et que maintenant, j’ai subi ce séisme plus terrible encore. Vraiment, je n’avais jamais vu ça.