Séisme en Haïti: en France, à Épinay-sur-Seine, la diaspora se mobilise

Après le séisme du 14 août en Haïti, le dernier bilan fait état de 1 941 morts. En France, la diaspora tente de se mobiliser pour venir en aide aux gens sur place. À Épinay-sur-Seine, dans le nord de Paris, la radio Fanfan Mizik, premier média de la communauté haïtienne dans l'Hexagone, récupère des informations sur la situation sur place. Un travail fastidieux et une mobilisation quotidienne des bénévoles franco-haïtiens pour tenter de rassurer les familles et venir en aide à la population sinistrée.

Il est 14 heures et Frantz s'installe à son poste, au sous-sol de la radio. Face à lui, un véritable centre de commandement : deux bureaux, chaîne d'information en continu, quatre écrans d'ordinateur, le même nombre de téléphones et plusieurs centaines de messages WhatsApp.

Bénévoles, reporters ou mêmes amis d'enfance, il utilise ses réseaux en Haiti pour vérifier les informations qu'il reçoit et les diffuser au plus grand nombre. Des réseaux qui se déplacent partout sur l'île et qui mènent un travail sans relâche. « Depuis le 14, ces gens travaillent toute la journée. Toute la journée... On compte sur eux, car en ce moment, c'est très dur », explique-t-il.

Pour venir en aide aux familles en France restées sans nouvelles ou aux sinistrés sur place, Frantz et ses bénévoles prennent l'antenne chaque soir à 22 heures et reçoivent des dizaines d'appels en direct.

Stéphanie, la directrice de la radio, a vécu le séisme de 2010. Et malgré ce travail quotidien, elle se sent désarmée face à la situation : « Quand les gens appellent pour nous remercier, ça me fait pleurer. Et quand ils appellent pour dire qu'ils n'ont pas de nouvelles, ça me fait pleurer aussi... C'est compliqué, en ce moment. Je me sens impuissante, je n'aime pas ça. »

Loin de se décourager, Frantz et Stéphanie poursuivent leur engagement. Bientôt ils partiront sur les routes en quête des dons.

