Vaccins contre le Covid-19: les États-Unis annoncent une campagne de rappel en septembre

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé, mercredi 18 août, que les Américains vaccinés contre le Covid-19 pourront recevoir une troisième injection, huit mois après la deuxième. La campagne, destinée à renforcer la protection contre le coronavirus, commencera à partir du 20 septembre.

Dans un communiqué, signé notamment par Rochelle Walensky, directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), et Janet Woodcock, cheffe par intérim de l'Agence américaine des médicaments (FDA), la prochaine phase de lutte contre le Covid-19 aux États-Unis est annoncée. Les Américains vaccinés avec les sérums de Pfizer et de Moderna pourront recevoir une troisième injection à partir de la semaine du 20 septembre. Cette troisième injection interviendra huit mois après la deuxième.

Cette campagne de rappel se justifie par les derniers constats qui « montrent clairement que la protection contre l'infection au SARS-Cov-2 commence à baisser avec le temps après les premières doses de vaccins », expliquent les autorités dans leur communiqué, également signé par l'immunologue Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la pandémie. La progression du variant Delta, qui devient majoritaire, confirme cette tendance à une « protection réduite contre les cas légers et modérés de la maladie ».

198 millions d'Américains ont reçu au moins une dose

Cette décision doit encore être autorisée par la FDA. Les premiers bénéficiaires seront « les pensionnaires de maisons de retraite », les « personnes âgées » et de « nombreux professionnels de santé », soit les premières catégories de population à avoir pu se faire vacciner aux États-Unis à partir de décembre 2020, quand les sérums de Pfizer et Moderna ont été autorisés. La semaine dernière, les autorités avaient déjà autorisé une dose supplémentaire pour certaines personnes immunodéprimées.

Pour les Américains qui ont reçu le vaccin de Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu'une seule injection, une dose de rappel sera « probablement nécessaire », indiquent les autorités. Une décision sera prise lorsque les informations concernant ce sérum seront connues « dans les prochaines semaines ». 14 millions d'Américains ont reçu le vaccin de Johnson & Johnson, sur les quelque 198 millions d'Américains ayant reçu au moins une dose (près de 60% de la population américaine).

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) incite toujours à repousser les opérations de rappel afin d'éviter d'agrandir les inégalité vaccinales entre pays riches et pays pauvres. Une recommandation rejetée par les États-Unis.

