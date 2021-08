À la Une: les victimes du séisme en Haïti : «Nous sommes seules»

Publicité Lire la suite

« Je n’attends aucune aide, nous sommes seuls », affirme un habitant du village de Toirac, un agriculteur de 66 ans, au reporter du New York Times. Il a perdu son épouse et sa maison samedi dernier 14 août. Au deuil s’ajoute la méfiance à l’égard des autorités haïtiennes. « Personne n’a confiance en elles », explique-t-il au reporter du New York Times. Selon le journal, le petit aéroport de la ville des Cayes, durement touchée par le séisme, est devenu une plateforme logistique importante pour l’acheminement de l’aide et le transport des blessés. Mais on n’y voit que les ONG et des humanitaires étrangers, aucun responsable gouvernemental, aucun avion haïtien n’y a été aperçu, d’après le New York Times. Le sentiment d’être abandonné par le gouvernement est aussi présent à l’Asile, une municipalité qui se trouve à 11 kilomètres de l’épicentre du séisme. Un reporter du Washington Post a assisté à une cérémonie de funérailles, au cimetière devant les ruines de ce qui fut une église catholique. Le prêtre Lucson Simeon qui, selon le quotidien américain, enchaîne les enterrements, se confie au journaliste : « J’ai l’impression que nous sommes maudits. Nous sommes toujours mis à terre, je me demande comment est-ce possible. »

« Dieu nous a tourné le dos »

Effectivement, la commune semble accumuler les mauvais sorts, écrit le Washington Post : elle a été touchée par le séisme de 2010. Six ans plus tard, le passage de l’ouragan Matthew a fait beaucoup de victimes parmi les habitants. À peine relevés de cette catastrophe, les résidents doivent affronter la violence des gangs en 2019 qui font régner la terreur à l’Asile, violant des femmes et tuant des personnes qui n’ont pas pu payer des rançons à hauteur de 100 dollars. Mais le pire de ces catastrophes, selon le Washington Post, a été le séisme de samedi dernier. La moitié de la ville a été détruite, l’autre moitié est fortement endommagée. Les voisins se partagent de la nourriture mais elle il n’en reste pas beaucoup, écrit le journal. Parfois, des camions d’aide humanitaire passent dans la ville, provoquant un mouvement de foule, mais ils ne s’arrêtent pas. Commentaire d’un habitant qui a perdu son demi-frère samedi dernier : « Je pense que Dieu nous a tourné le dos. Il a tourné le dos au pays tout entier. »

Comment dans ces conditions organiser la rentrée scolaire ?

Selon le site d’information Alterpresse, l’Union nationale des normaliennes et normaliens haïtiens « se montre très inquiète pour la rentrée scolaire, prévue le lundi 6 septembre 2021 ». Le coordinateur de cette organisation, Josué Mérilien, cité par Alterpresse, estime que la date de la rentrée ne pourra pas être maintenue. Selon le syndicaliste, environ 55 écoles sont endommagées et 72 écoles détruites rien que dans le département de la Grande Anse. Dans le Sud, plus d’une vingtaine d’écoles ont été détruites et beaucoup d’autres sont endommagées. Le syndicat demande au gouvernement « de prendre des dispositions, pour construire des hangars », tenter de réparer les écoles endommagées et « payer les professeurs d’écoles, qui n’ont pas encore reçu leurs traitements ». Le ministère de l’Éducation souhaite toutefois maintenir la rentrée des classes le 6 septembre. « Une évaluation est en cours pour mieux accompagner le secteur éducatif », a déclaré la ministre citée par Alterpresse.

Biden critiqué pour avoir retardé l’évacuation massive des collaborateurs afghans

Le retrait chaotique des Américains d’Afghanistan et ses conséquences domine les commentaires et analyses dans la presse nord-américaine. « La décision du président américain de retarder l’évacuation de nombreux Afghans ayant travaillé pour les Afghans laissent ces derniers dans une situation désespérée », écrit le New York Times. Le journal rappelle que Joe Biden avait promis à ces Afghans le mois dernier qu’ils « trouveront une nouvelle maison aux États-Unis ». Mais les scènes chaotiques à l’aéroport de Kabul montrent qu’il est impossible de réaliser cette promesse, selon le journal. L’image des États-Unis comme pays défenseur des droits de l’homme serait alors fortement écornée, poursuit le New York Times. Sans parler de l’image de Joe Biden, estime un expert en relations internationales, interviewé par le New York Times. Selon Michael A. McFaul, « si les talibans commencent à tuer des femmes en Afghanistan, ce serait un cauchemar politique » pour le président américain.

Un évêque brésilien impliqué dans un scandale sexuel démissionne

Le pape François a accepté la démission d'un évêque de l'État de Sao Paulo. Ce religieux est impliqué dans un scandale sexuel, selon la presse brésilienne. Tomé Ferreira da Silva, 60 ans, avait présenté sa démission il y a quelques jours après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle il se masturbe tout en parlant à la personne qui le filme, a précisé le site d'informations G1. Selon ce journal en ligne, le Vatican avait commencé à enquêter en 2018 sur l'évêque, soupçonné d'avoir couvert des cas d'agressions sexuelles dans son diocèse.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne