Droit des enfants en Haïti: «L’Unicef en appelle à beaucoup plus de solidarité»

En Haïti, près de 2 200 personnes ont perdu la vie lors du séisme qui a touché le sud-ouest du pays samedi 14 août. 12 000 personnes ont par ailleurs été blessées dans la catastrophe et nécessitent des soins d'urgence. Selon l’Unicef, 540 000 enfants sont affectés par le tremblement de terre, comme l’explique Bruno Maes, le représentant de l'agence onusienne en Haïti.

RFI : Le séisme a fait beaucoup de dégâts matériels. De nombreux bâtiments publics ont été touchés. Qu’en est-il des écoles ?

Bruno Maes : C’est la désolation. On a 20 écoles totalement détruites, 74 endommagées. Ce sera très difficile pour des dizaines de milliers d’enfants de rejoindre les bancs de l’école début septembre. La ministre envisage des stratégies ajustées comme la construction d’écoles temporaires pour que les enfants ne soient pas à nouveau victimes d’une année blanche. En 2019 et 2020 déjà, ça a été très difficile. On a eu le « pays lock » (pays bloqué) en 2019 avec énormément de manifestations et d’incidents de sécurité, qui ont fait que beaucoup d’enfants n’ont pas pu se rendre à l’école. Ensuite, on a eu le Covid avec les confinements, et donc ce tremblement de terre qui affecte le Sud va encore mettre une pression énorme sur les parents, les enseignants, et le système éducatif en général. Il faudra donc un investissement extrêmement important pour pouvoir scolariser les enfants le plus rapidement possible, et ça va les aider aussi à surmonter des traumatismes qui sont énormes au sein de la population aujourd’hui.

Quel est le risque pour les enfants s’ils ne retournent pas à l’école rapidement ?

On a beaucoup d’enfants qui ont décroché du système éducatif. Si les efforts ne sont pas faits pour scolariser les enfants au plus vite, même dans des conditions différentes, avec des abris temporaires, nous craignons vraiment qu’ils décrochent. Le grand risque, c’est vraiment l’abandon scolaire. On a déjà fait face à cette situation après 2019, mais la grande préoccupation de l’Unicef c’est de voir un taux d’abandon beaucoup plus élevé encore que les moyennes nationales des dernières années. Donc il faudra vraiment trouver des solutions alternatives pour scolariser des enfants au plus vite, avoir un retour à une certaine normalité. L’Unicef en appelle à beaucoup plus de solidarité avec Haïti dans le contexte que nous traversons pour pouvoir respecter les droits élémentaires, les droits fondamentaux des enfants dans ce type de situation. Il faut reconnaître que les moyens manquent cruellement, les ressources financières manquent. Il faudra compter sur la solidarité des amis d’Haïti pour venir en appui des populations, mais aussi renforcer le système éducatif.

Beaucoup d’enfants ont perdu leurs parents dans le tremblement de terre, comment sont-ils pris en charge ?

Actuellement, avec l’IBCR, l’Institut du bien-être social, et le gouvernement, un appui se décide pour les semaines et les mois qui viennent. Le but est de venir en aide aux enfants séparés de leurs proches pour les placer dans des familles d’accueil parce qu'en effet, ils sont nombreux à avoir été séparés de leur famille ou à avoir perdu des proches. En attendant, les enfants qui ont perdu leurs parents dans le séisme sont pris en charge par la communauté, par des voisins ou la famille étendue.

Certains enfants ont également été blessés dans la catastrophe. Peuvent-ils être correctement soignés ?

C’est toute la population qui a été touchée : hommes, femmes, enfants, adolescents. Un nombre impressionnant de personnes s’est précipité ou a été amené dans plusieurs hôpitaux de référence dans les premières heures et premières journées. L’hôpital général des Cayes et Ofatma ont été débordés, il y a énormément de patients blessés. Ce sont surtout des traumas qui nécessitent de la chirurgie et des soins extrêmement importants. Une partie des blessés a été évacuée sur Port-au-Prince, donc l’urgence reste médicale pour le moment. L’Unicef a pu fournir des kits médicaux d’urgence à l’hôpital général des Cayes, mais aussi des abris, parce que la plupart des patients ne peuvent et ne veulent pas rester dans les infrastructures actuelles des hôpitaux. Donc ils sont littéralement en dehors de l’hôpital, dans des tentes que l’on a pu fournir.

