États-Unis: après une nouvelle alerte aux abords du Capitole, l'inquiétude reste de mise

Aux États-Unis, l’homme qui a menacé de faire exploser une bombe près du Capitole s’est rendu hier après plusieurs heures de négociation, il disait vouloir parler à Joe Biden. L’incident renforce les inquiétudes des autorités quant au danger de la menace intérieure.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

L’alerte a duré plus de cinq heures. Le temps qu’il a fallu aux autorités pour négocier avec l’homme et qu’il décide de se rendre. Dans son véhicule, la police dit ne pas avoir trouvé de bombe, mais du matériel pouvant servir à la fabrication d’explosifs a été prélevé.

Pour l’instant, on sait que l’homme de 50 ans est originaire de Caroline du Nord. Ses motivations restent floues.

Mais le vaste dispositif de sécurité rapidement déployé a quelque peu réveillé les souvenirs de l’attaque du Capitole en janvier dernier. Et également la découverte la veille, dans le quartier, d’une voiture avec une bombe artisanale.

Depuis, les barrières ont été enlevées, mais la sécurité est toujours renforcée autour du bâtiment. Car les services de renseignement le savent, la principale menace aujourd’hui aux États-Unis est la menace intérieure, notamment venant de l’extrême droite.

Des rapports publiés récemment indiquent que les forums d’extrême droite sont aussi actifs que lors des jours précédant l’attaque du Capitole.

Et selon un récent sondage publié par l’agence Associated Press, 60% des Américains assurent avoir plus peur du terrorisme intérieur que du terrorisme venu de l’étranger.

