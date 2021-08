Des vétérans américains dépités par la victoire talibane en Afghanistan

Pour les vétérans américains qui ont combattu en Afghanistan, la victoire des talibans a provoqué sidération, résignation et inquiétude, à la fois pour leurs alliés afghans abandonnés sur place et leurs compatriotes rentrés aux États-Unis. Témoignage de l'un d'entre eux.

Robert Couture est un vétéran américain. Il a été déployé en Afghanistan à deux reprises entre 2007 et 2010. Et comme beaucoup de vétérans, il s'est senti impuissant face à l'effondrement rapide et chaotique des forces afghanes.

« C'est frustrant. Beaucoup de vétérans et moi-même, nous avons perdu des amis en Afghanistan. C'est décevant de voir le pays sous le contrôle des talibans après vingt ans d'efforts. Mais c'est surtout une tragédie pour le peuple afghan. »

Autre inquiétude pour de nombreux vétérans : le sort des interprètes et autres personnels afghans qui ont oeuvré aux côtés des troupes américaines. Deux interprètes et bons amis de Robert Couture ont réussi à obtenir des visas américains mais ce n'est pas le cas pour leurs familles restées au pays.

« Mes amis afghans sont très discrets, la plupart ne s'expriment pas. Je pense que c'est par prudence car beaucoup ont toujours leurs proches en Afghanistan qui sont désormais en danger à cause de leur travail. »

Au moins 18 000 ressortissants afghans attendent toujours leur visa pour s'installer aux États-Unis selon le département d'État américain. Les autorités assurent que 2 000 demandeurs d'asile ont été évacués depuis la mi-juillet. L'administration dit se préparer à en évacuer 800 autres dans les prochains jours.

