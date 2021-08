Fabricants d'armes: la Cour fédérale du Massachussets accepte la plainte de Mexico

Le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, lors d'une conférence de presse à Moscou, le 28 avril 2021. AFP - YURI KOCHETKOV

3 mn

C’est un premier pas réussi du Mexique à l'encontre de l'industrie des armes aux États-Unis. Le 4 août dernier, le gouvernement mexicain avait déposé une plainte à Boston, au tribunal du Massachusetts contre plusieurs fabricants et distributeurs américains d'armes à feu. Les accusant d’être d'une certaine manière responsable de la violence et de l'insécurité grandissante dont souffre le Mexique depuis plusieurs années Cette plainte a été acceptée et donnera lieu à un procès.