Haïti: au milieu des ruines, les sinistrés attendent le début des travaux de reconstruction

Il y a une semaine, un séisme de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter frappait Haïti. Plus de 130 000 maisons ont été détruites ou endommagées. En attendant l’aide qui commence à arriver, les habitants se trouvent devant les ruines de leur existence.

Avec nos envoyés spéciaux aux Cayes, Stefanie Schüler, Nicolas Benita et Marc Kingoph Casimir

La catastrophe a fait au moins 2 200 morts, plus de 12 200 blessés. Les trois départements de la péninsule sud du pays ont été particulièrement affectés.

Étienne Andre Franel observe une tractopelle qui dépose des gravats dans un camion-benne: « La journée de samedi a mal commencé pour moi. À 8h28, il y a eu une énorme secousse. On n’a rien pu faire ». Il y a encore une semaine se tenait son hôtel composé de dix-neuf chambres, une salle de conférence et deux salles de réception. La force du séisme a scindé l’hôtel en deux et la partie avant s’est effondrée.

« Cela m’a pris entre quatre et cinq ans pour construire l’hôtel, de mes propres mains. En regardant les décombres, j’ai une drôle de sensation. Mais j’essaye de surmonter tout cela, parce que la vie continue et ce n’est que du matériel. On peut se remettre au travail pour reconstruire un nouvel hôtel, peut-être dès demain. Mais la vie, quand tu la perds, c’est fini. »

L’un des huit employés de l’hôtel d’Étienne André Franel est mort sous les décombres, ainsi qu’une petite fille du voisinage qui passait par là.

Travaux de déblayage sur l’emplacement d’un hôtel effondré lors du séisme. Les Cayes (département du Sud). © Stefanie Schüler

Une évaluation des constructions avant d’entreprendre les travaux

Faute d’abris en pleine saison cyclonique, certains habitants, dont les maisons ont été endommagées tout en tenant debout, ont déjà commencé à colmater des fissures des murs. Une pratique qui est, depuis ce vendredi 20 août, formellement interdite par les autorités haïtiennes, car jugée dangereuse.

« Tout propriétaire qui commence à effectuer des travaux de réparation sans l’aval des autorités se verra sanctionné, explique Lubin Adler, un employé du ministère des Travaux publics dans le département du Sud. On ne peut pas commencer les travaux sans une évaluation des constructions. Nous avons une équipe de techniciens pour évaluer les maisons. Ceux qui portent un sigle vert sont habitables. Les maisons avec un sigle jaune doivent être réparées. Et celles avec un sigle rouge doivent être détruites. »

Former des techniciens locaux

L’évaluation des constructions n’a pas encore commencé et cela va prendre du temps puisqu’il va d’abord falloir former des techniciens, qui vivent déjà sur place.

« En Haïti, il y a pas mal de techniciens sans emploi, donc nous allons choisir ces techniciens locaux et nous allons les former pendant une quinzaine de jours. Il est préférable de choisir les techniciens locaux au lieu de faire venir des professionnels qui ne connaissent pas la réalité de la zone », précise Lubin Adler.

