Séisme en Haïti: la vice-secrétaire générale de l'ONU au chevet des sinistrés

Il y a une semaine, jour pour jour, à 8h29 du matin heure locale, Haïti était ravagée par un puissant séisme. Les pires souvenirs du tremblement de terre de 2010 ont refait immédiatement surface. Cette fois ça n’est pas la région de la capitale qui a été touchée mais la péninsule sud-ouest du pays. Près de 2 200 personnes ont été tuées et près de 13 000 autres ont été blessées. Face au drame l’ONU veut assurer de son soutien, en affirmant que des leçons ont été tirées de la gestion calamiteuse de 2010.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

En visite en Haïti, la vice-secrétaire générale de l’ONU s’est rendue aux Cayes, l’une des villes les plus affectées par le séisme. Amina Mohammed a tenu à saluer la puissante solidarité des habitants. « Nous avons vu un incroyable moment d’unité dans la réponse au séisme, aussi pensons nous que cela peut être transformé en opportunité pour reconstruire vers le mieux », a-t-elle affirmé.

Ce slogan « Build Back Better », n’a rien de nouveau en Haïti. L’ONU l’avait déjà scandé après le séisme de 2010 et cette promesse n’a jamais vu le jour. Mais Amina Mohammed assure que cette fois la situation sera différente.

« Je crois que nous avons avancé depuis 2010, je pense que nous avons tiré des leçons. Est-ce que cela sera suffisant ? Ce n'est jamais parfait, nous devons faire plus. Et c'est pourquoi nous sommes ici : pour que la communauté internationale voit qu'il y a un leadership haïtien, qu'il y a un partenariat avec les Nations unies, avec le gouvernement américain avec d'autres partenaires et ce que nous voulons faire est de renforcer cela », a lancé la vice-secrétaire générale.

Laisser les Haïtiens décider, c’est le discours alors que le puissant voisin américain a annoncé déployer 200 marines. Et leurs mouvements ne sont aujourd’hui pas vraiment contrôlés par les autorités haïtiennes déplorent déjà certains officiels.

