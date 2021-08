Haïti: la Protection civile revoit sa stratégie d'acheminement de l'aide

Visite de dirigeants haitiens et de ressponsables de l'armée américaine à Petit-Trou-de-Nippes, l'épicentre du séisme qui a frappé Haiti, le 21 août 2021. AFP - MARLEAH CABANO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Une semaine après le séisme qui a ravagé le sud-ouest d’Haïti, le bilan s’est encore alourdi : au moins 2 207 personnes ont été tuées et plus de 340 sont toujours portées disparues. Apporter eau et nourriture aux dizaines de milliers de familles sinistrées est un défi logistique et pour accélérer les distributions, la protection civile haïtienne se tourne vers l’acheminement de l’aide par hélicoptères.