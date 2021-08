À la Une: après le séisme en Haïti, le chef d’un gang annonce une trêve entre groupes armés

Des hommes distribuent des fournitures à une foule de victimes du tremblement de terre lors de la distribution de nourriture et d'eau aux Cayes, en Haïti, le 20 août 2021.

En Haïti, le chef d'un groupe armé a annoncé une trêve entre les gangs qui étaient en guerre. Le but est de permettre à l'aide humanitaire de circuler entre Port-au-Prince et les régions du Sud-Ouest, ravagées par le tremblement de terre. Jimmy Cherizier alias Barbecue, ancien policier et chef du gang G9, invite ses « compatriotes à faire preuve de solidarité », rapporte le Miami Herald.

Selon lui, les chefs de gangs du troisième district, la zone contrôlée par les gangs de Martissant, ont temporairement enterré la hache de guerre afin de permettre le passage de l'aide humanitaire. Le chef du gang tente de se présenter comme le sauveur du peuple, juge le journal américain.

Pour le Washington Post, cette annonce est « une lueur d'espoir » pour les futures opérations de secours. Mais le quotidien nuance son propos : Jimmy Cherizier est loin d'être le seul chef de gang en Haïti. Et les informations diffusées sur les réseaux sociaux d'une autre prétendue trêve il y a quelques jours, n'ont pas empêché des attaques contre des opérations d'aide humanitaire.

Biden n'exclut pas de prolonger la présence américaine en Afghanistan

La situation en Afghanistan fait toujours les gros titres de la presse américaine. Face au chaos des évacuations à Kaboul, le président américain Joe Biden a ouvert la porte à un maintien des soldats sur place au-delà de la date prévue du 31 août. « Nous espérons ne pas avoir à prolonger ce délai, mais il y aura des discussions, je suppose, sur l'état d'avancement du processus d'évacuation » a évoqué le président américain ce dimanche soir 22 août. Mais un porte-parole des talibans a prévenu ce lundi 23 août que les États-Unis et leurs alliés s'exposaient à des « conséquences » s'ils retardaient leur départ d'Afghanistan, rapporte le New York Times.

Quelque 28 000 personnes ont été évacuées par les Américains depuis le 14 août, selon la Maison Blanche. Washington espère exfiltrer jusqu'à 15 000 Américains, mais aussi 50 000 à 60 000 Afghans et leurs familles. Et Joe Biden fait face à de nombreuses critiques de la part de la presse américaine.

Adam Kinzinger, un Républicain et vétéran de la guerre d'Afghanistan, a qualifié le retrait de « désastreux » dans le Chicago Sun Times.

Alors que le quotidien USA Today décrit cette date comme étant un « pari risqué ». Car tout comme la gestion catastrophique après l'ouragan Katrina a marqué la présidence de George Bush en 2005, le chaos des évacuations d'Afghanistan pourrait aussi définir celle de Joe Biden. « La responsabilité du sort des Américains repose entièrement sur le président », souligne le journal.

Le Wall Street Journal est beaucoup plus ferme dans sa critique. Dans l'éditorial du jour, Joe Biden est accusé d'avoir trop peur et de beaucoup trop se plier aux règles des talibans. « Une humiliation pour le gouvernement américain », conclut le journal de droite.

La Colombie accueillera des réfugiés afghans

Pendant ce temps, la Colombie se prépare à accueillir temporairement plus de 4 000 réfugiés afghans. « Un pari audacieux », selon le journal La Nacion. « La Colombie ne pouvait rester insensible à cette réalité », écrit l'éditorialiste.

Mais l'annonce fait polémique dans le pays. Alors que la Colombie traverse une crise migratoire sans précédent avec une explosion de réfugiés vénézuéliens et haïtiens, certains pensent que recevoir des réfugiés afghans serait une erreur. Le maire de la ville de Cali s'est dit prêt à accueillir des Afghans, selon le journal colombien El Tiempo. Ses détracteurs l'accusent d'avoir pitié pour les Afghans mais pas pour son propre peuple qui souffre tous les jours, d'après les déclarations d'un avocat rapporté par le journal.

Selon un éditorial du quotidien El Heraldo, il ne faut pas faire de distinction entre réfugiés vénézuéliens, haïtiens et afghans. Ils ont tous une chose en commun, malgré le fait que les contextes politiques et sociaux soient très différents : « La violence les a poussés à quitter leur pays pour préserver leur vie et leur liberté. »

L’ex-présidente bolivienne « stable » après une tentative de suicide

L'ancienne présidente bolivienne Jeanine Áñez est dans un état « stable » après avoir tenté de se suicider selon lejournal La Razon. Après avoir été accusée de « génocide » pour la mort de manifestants en 2019, l’ex-présidente s'est automutilée en prison, en attendant son procès. Deux représentants des Nations unies ont rendu visite à l'ancienne présidente à la prison de Miraflores. Selon le quotidien, ils ont exhorté les autorités pénitentiaires boliviennes à mettre en place des stratégies de prévention du suicide pour protéger les personnes privées de liberté.

Selon le journal bolivien Los Tiempos, les blessures que Jeanine Áñez s'est infligée s'expliquent par la gravité des conditions de sa détention.

Pour le quotidien El Deber, l’ex-présidente devrait pouvoir se défendre en liberté conditionnelle. L'éditorialiste insiste et rappelle sa devise : « À tous ceux qui exercent le pouvoir, rappelez-vous que celui-ci est temporaire et éphémère ».

