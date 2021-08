États-Unis: Kathy Hochul, première femme gouverneure de New York après la démission d'Andrew Cuomo

Kathy Hochul, alors vice-gouverneure de l'État de New York, lors d'une conférence de presse le 11 août 2021 à Albany. AP - Hans Pennink

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le début d’une nouvelle ère politique à New York. Accusé de harcèlement sexuel, Andrew Cuomo quitte ses fonctions de gouverneur après trois mandat consécutifs. Et c’est son adjointe Kathy Hochul qui prend le relais ce mardi 24 août. Elle devient ainsi la première femme gouverneure de l’État de New York.