Le nord-est des États-Unis sous la pluie de la tempête tropicale Henri

Des milliers de foyers sont privés d’électricité, des routes, des ponts sont hors service. L’état de catastrophe naturelle a été décrété dans plusieurs États touchés.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Les alertes météo et inondations ont sonné tout le week-end sur les téléphones de millions d’habitants des États-Unis.

Dans le nord-est, la tempête Henri est arrivée avec des vents de plus de 70 km/h et des pluies diluviennes. Du New Jersey jusque dans le Maine, en passant par New York, Rhode Island, près de 200 000 foyers sont privés d’électricité.

Près de 130 mm d’eau sont tombés en moins de 24h dans certaines zones. Des ponts, des routes sont hors d’usage en raison d’inondations. Selon le centre des ouragans, Henri devrait faiblir dans les heures qui viennent, mais la pluie devrait continuer jusqu’à ce soir sur toute la côte nord-est.

Plus au sud dans le Tennessee, des crues éclairs ont coûté la vie à 21 personnes alors que 45 autres sont portées disparues. Les autorités locales signalent également d’importants dégâts matériels.

Hier, depuis la Maison Blanche, Joe Biden a annoncé que l’état de catastrophe naturelle serait déclaré dans le Tennessee et les zones touchées par la tempête Henri. Un moyen de débloquer les secours et les aides financières nécessaires.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne