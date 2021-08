Les Chiliens appelés à participer à la rédaction de leur nouvelle constitution «via» WhatsApp

L'Assemblée constituante chilienne a commencé ses travaux en juillet 2021. Ici, lors de sa première session, le 7 juillet 2021; à Santiago. © Juan Carlos CANCINO / Segpres, AFP

Texte par : Justine Fontaine Suivre 6 mn

L’Assemblée constituante chilienne a commencé ses travaux il y a un peu plus d’un mois et demi et ses élus débattent de la méthode à suivre pour rédiger la nouvelle Constitution, qui devrait remplacer le texte actuel hérité de la dictature du général Pinochet. Pour faire participer les citoyens, le pays a lancé un robot de conversation sur WhatsApp, permettant aux Chiliens de discuter sur les nouvelles dispositions.