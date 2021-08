À la Une: Haïti, comment changer l’histoire?

Publicité Lire la suite

Les catastrophes naturelles et les crises politiques en Haïti ont inspiré l’éditorial du Nouvelliste. Il est intitulé « l’obligation de changer l’histoire ». Le séisme du 14 août « est une catastrophe de trop qui a frappé notre pays », écrit le journal, un pays qui se trouve déjà dans « l’engrenage de l’instabilité politique et celui des catastrophes naturelles récurrentes ». Le Nouvelliste cite l’économiste Thomas Lalime selon lequel Haïti a subi des pertes matérielles à hauteur d’environ 10 milliards de dollars entre 2010 et 2016.

D’après le journal, « ces chiffres ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Nous serions sans doute stupéfaits si nous pouvions faire le même exercice pour les crises politiques auxquelles le pays fait face depuis le départ des Duvalier ». Le Nouvelliste recommande que le pays se donne des moyens pour « vivre avec les catastrophes naturelles et combattre la pauvreté dans laquelle la majorité de la population patauge. Relever ces défis n'est pas une option, mais une obligation », estime le journal qui conclut,« que nos autorités constituées, les partis politiques, la société civile, les acteurs économiques... se montrent à la hauteur de cette tâche ».

Un nouveau juge d’instruction pour enquêter sur l’assassinat de Jovenel Moïse

Plus d’un mois après l’assassinat de l’ancien président Jovenel Moïse, l’instruction du dossier avance difficilement. Un nouveau juge d’instruction vient d’être désigné par le doyen du tribunal civil de première instance de Port-au-Prince. Il s’agit du magistrat Garry Orélien, il remplace le juge d’instruction Mathieu Chanlatte qui s’était retiré du dossier il y a une dizaine de jours. C’est à lire dans Le Nouvelliste.

Et concernant l’assassinat de Jovenel Moïse, un nouveau rapport révèle que l’ex-président a été trahi par ses responsables de sécurité. C’est la conclusion à laquelle est arrivée l’enquête du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH). Selon l’agence Alterpresse qui a pu consulter le rapport, « les auteurs intellectuels et matériels de cet assassinat ont pu compter sur l’appui d’au moins deux des responsables de la sécurité présidentielle, à savoir le commissaire divisionnaire Jean Laguel Civil et le commissaire municipal Dimitri Hérard ». Le premier aurait soudoyé « des agents affectés à la sécurité de Jovenel Moïse, en vue de permettre une entrée en douceur du commando dans sa résidence » et le second aurait fourni « des armes et des munitions, des grenades et des scies électriques aux membres du commando ». Les deux personnes ont été arrêtées, mais jusqu’à présent, aucune information ne circule sur les auteurs intellectuels de l’assassinat, selon Alterpresse.

En Floride, la bataille du masque arrive devant la justice

Le port du masque à l’école est devenu une bataille idéologique et juridique dans cet État du sud des États-Unis. Depuis lundi, jour de la rentrée scolaire en Floride, un juge examine le contentieux entre les parents pro-masques et le gouvernement de Floride qui refuse d’imposer le port du masque à l’école et veut réserver la décision sur ce geste barrière aux seuls parents. C’est en Une du journal Tampa Bay Times. L’audience, qui durera trois jours, se tient alors que le variant Delta hautement contagieux provoque une hausse importante des hospitalisations. Selon le journal, les ambulances de la ville de Tampa opèrent aux limites de leur capacité. Et le Miami Herald rapporte que la pandémie a fait des ravages au sein du système judicaire. Dans les prisons, le personnel prolonge des vacations car beaucoup de collègues sont malades ou en quarantaine. Sept policiers sont décédés du Covid-19 et de plus en plus sont hospitalisés. Selon le directeur de la police de Miami, environ un policer sur deux a été vacciné.

Des indigènes brésiliens manifestent pour défendre leurs terres

Au Brésil, des milliers d’indigènes campent depuis lundi dans la capitale pour défendre leurs terres. Avec leurs coiffes à plumes et leurs tenues traditionnelles ils veulent faire pression sur les parlementaires. Le Congrès doit se pencher sur plusieurs projets de loi qui, selon les responsables indigènes, menacent leurs droits et leurs terres ancestrales. « Non seulement le Covid-19 est en train de tuer notre peuple, mais aussi les violences commises à notre égard », explique l’une des organisatrices de la manifestation, Sonia Guajajara, au site d’information Brasil de Fato. Demain, la Cour suprême se réunira pour statuer une question de démarcation de terres, un jugement qui aura d’importantes conséquences pour la protection des terres d’indigènes, selon le journal Estado de Sao Paulo.

