Séisme en Haïti: à Pestel, la crainte du détournement de l’aide internationale

En Haïti, dans certaines zones sinistrées par le séisme du 14 août, l’aide internationale tarde toujours à arriver. C’est le cas de la commune de Pestel, dans le département de la Grand’Anse où plus encore que l’insécurité, certains craignent le détournement de cette aide.

Publicité Lire la suite

De nos envoyés spéciaux à Pestel, Stefanie Schüler, Nicolas Benita et Marc Kingtoph Casimir

Lourdement touchée par la catastrophe, Pestel attend les livraisons d’eau, de nourriture et de matériaux pour la reconstruction. Ce week-end, quatre camions destinés à Pestel ont été pillés sur la route.

►À lire aussi : Un séisme de magnitude 7.2 secoue Haïti

Dans la Grand’Anse beaucoup d’habitants qui vivent dans les zones reculées gardent encore un mauvais souvenir des distributions d’aide après l’ouragan Matthew il y a cinq ans. Hélin Dorvilnet, le représentant de la Protection civile à Pestel, n’est guère optimiste pour les semaines à venir. « Les gens les plus reculés de la commune, nos paysans… les aides n’arrivent jamais à eux », estime-t-il.

« Les gens de la mairie font leur beurre avec la misère »

Et ce n’est pas seulement l’enclavement de ces villages qui en est la cause. Le directeur général de la mairie de Pestel, Roldy Gilles, n’a pas de mots assez durs pour dénoncer le détournement de l’aide internationale dans sa ville et ailleurs. « D’habitude, les gens de la mairie font leur beurre avec la misère des plus démunis, assure-t-il. Parce qu’il y a des gens dans la vie de la communauté qui aimeraient se partager l’aide qui va arriver. Les autorités, le plus souvent, profitent des catastrophes. Les autorités vont stocker et vont revendre ces produits qui arrivent pour les plus démunis. C’est ce qui se passe en Haïti, le plus souvent. Une fois que les caméras sont là, tout est beau. Au départ des caméras, tout se vend sur le marché. Mais nous autres, on est contre cette situation-là. On peut nous tuer peut-être, parce que le système est vraiment dur en Haïti. »

♦ Des camps de fortune dans la montagne

Après le tremblement de terre, le gouvernement provisoire a voulu éviter coût que coût l’apparition des camps de sinistrés. Pourtant les rescapés de la catastrophe se rassemblent de plus en plus sur des places publiques et des terrains vagues. Ceci est particulièrement vrai dans les villes, mais le phénomène existe également en zone rurale.

Ça nous protège contre la rosée. Mais quand il pleut les enfants ne peuvent pas dormir ici. L’eau passe partout. C’est un véritable calvaire. Séisme en Haïti: à Moline, un campement de fortune Stefanie Schüler

Campement de fortune à Mouline, sur la commune de Pestel, après le séisme qui touché Haïti le 14 août. © RFI-Stéphanie Schüler

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne