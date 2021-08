Séisme en Haïti: aux Cayes, la vulnérabilité des femmes et des enfants

Plus de dix jours ont passé depuis qu’un puissant séisme a ravagé le sud-ouest d’Haïti. Plus de 2 200 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers de maisons ont été endommagées ou totalement détruites. À la rue, les femmes sinistrées qui survivent dans les camps sont confrontées à la menace des viols.

De notre envoyée spéciale aux Cayes, Amélie Baron

« On n’est pas en sécurité ici : c’est un terrain public. Tout type de personnes peuvent entrer ! » Sur le terrain de foot appelé Gabions, Vesta Guerrier vit dans la crainte. Déjà traumatisée par le séisme qui a détruit sa maison, aujourd’hui elle redoute d’être sexuellement agressée.

« Oui, on a peur mais on est obligées de rester ici parce qu’on a nulle part d’autre où aller. Nos maisons sont détruites. N’importe quoi peut nous arriver, je vous le dis, n’importe quel problème. Nous toutes les filles et les femmes qui sont sur le terrain, on souffre beaucoup. Quand on se lave, on se couvre le corps et on vide de l’eau sur nos vêtements. On se débrouille pour se laver ainsi, témoigne-t-elle. C’est après le coucher de soleil que je me lave mais malgré ça, il peut y avoir une lumière qui se dirige sur moi et là, je ne sais pas alors si c’est quelqu’un qui vit avec nous ici ou si c’est quelqu’un de dehors qui vient faire ce qu’il veut. Parce que n’importe qui peut entrer. »

Entendant des bribes de son témoignage, deux jeunes hommes qui se disent membres du comité de gestion du camp assurent que Vesta Guerrier se trompe, qu’il y a de la sécurité. Mais loin de ces dirigeants auto-déclarés, plusieurs femmes sinistrées du terrain Gabions témoignent de cette même peur d’être violée ou agressée.

♦ Un pasteur vient en aide aux enfants désoeuvrés

Si les autorités prêchent contre le rassemblement de sinistrés, des camps informels se sont formés un peu partout à travers les zones sinistrées. Dans ces lieux, pour ne pas laisser les enfants désoeuvrés, certains essaient de leur créer un semblant de normalité. C’est le cas du pasteur Milfort Roosevelt, aux Cayes.

Nous leur avons posé des questions sur comment ils avaient vécu le séisme. Certains ont été blessés dans les destructions, certains ont couru, tellement couru qu’ils avaient perdu leurs parents. Séisme en Haïti: l'initiative d'un pasteur face au désoeuvrement des enfants Amélie Baron

