Le Mexique accueille des journalistes afghans, refoulés par les États-Unis

Le Mexique est devenu la terre d’accueil de quelque 130 réfugiés afghans qui ont fui leur pays au cours des derniers jours. Mercredi, le Mexique annonçait l’arrivée sur son territoire de 124 personnes, des journalistes qui avaient travaillé en Afghanistan pour des médias américains, accompagnés de leurs familles. Alors que les États-Unis ont refusé de les accueillir sur leur sol, le gouvernement mexicain est venu à leur rescousse.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Mexico, Emmanuelle Steels

En Afghanistan, le temps est compté pour les personnes qui souhaitent quitter le pays. Le départ des troupes américaines et internationales est toujours prévu pour le 31 août. De nombreux Afghans se sentent en danger depuis la prise de pouvoir des talibans : les femmes, les militants politiques, des droits de l'hommes, les personnes issues de minorités ethniques et les journalistes notamment. RFI a recueilli le témoignage de l'un d'entre eux :

« Depuis que les talibans ont pris Kaboul, ma vie a complètement changé. J'ai perdu mes espoirs, j'ai perdu ma carrière. La vie quotidienne aussi a été bouleversée, les marchés sont vides, les femmes restent à l'intérieur, elles ne sortent plus, les banques sont fermées, le prix des produits a grimpé. Les gens n'ont plus de liquide, ils n'ont pas les moyens d'acheter quoi que ce soit.

Si je trouve le moyen de le faire, je quitterai l'Afghanistan à 100% parce que je ne peux pas travailler sous l'autorité des talibans.

Leur porte-parole a dit, il y a deux jours il me semble, qu'ils créeraient un cadre pour que les médias travaillent en respectant la charia. On était un média libre, mais maintenant on ne peut plus écrire librement, on est censuré. »

Le Mexique hissé en exemple

D'autres de ses confrères ont déjà pu gagner l'étranger. Ainsi, c’est par l’entremise du New York Times que 124 réfugiés afghans ont atterri ce mercredi au Mexique. Depuis quelques jours, le grand journal américain tentait d’exfiltrer plusieurs anciens collaborateurs en Afghanistan vers les États-Unis. C’était sans compter sur les obstacles dressés par les autorités migratoires américaines.

Le journal s’est alors tourné vers le Mexique, l’alertant du danger imminent que courait la vie de ces personnes. Après quelques hésitations, le gouvernement mexicain s’est engagé à les accueillir, proposant dans la foulée à d’autres médias américains d’accorder la même protection humanitaire d’urgence à leurs collaborateurs afghans.

Forts de cette autorisation, les journalistes et leurs familles ont pu embarquer pour un périple qui les a menés au Qatar et de là, au Mexique. Souvent critiqué pour l’absence de protection accordée aux journalistes mexicains, le gouvernement s’est cette fois-ci attiré les louanges du New York Times, qui s’est dit « profondément reconnaissant pour son aide », tout en exhortant la communauté internationale à suivre cet exemple.

Mardi, cinq femmes afghanes, des scientifiques membres d’une équipe internationale de robotique, avaient déjà été accueillies à l’aéroport de Mexico par des membres du gouvernement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne