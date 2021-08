Origine du Covid-19: un rapport du renseignement américain pointe des zones d'ombre

Le président américain, Joe Biden, a accusé la Chine de manquer de transparence et de cacher des informations sur l'origine du virus (Image illustration).

Le rapport du renseignement américain sur le virus responsable du Covid-19 a été révélé vendredi 27 août. Il reste de nombreuses zones d’ombre sur les origines de cette épidémie, mais les experts écartent toute manipulation génétique.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Si le rapport ne répond pas à toutes les questions, il permet effectivement d’écarter certaines théories. À en croire le renseignement américain, non, le virus n’est pas le résultat d’une manipulation génétique et non il n’a pas été conçu comme arme biologique.

Pour arriver à leurs conclusions, les experts du renseignement chargés de cette mission ont étudié des centaines de données durant trois mois. Mais ils n’ont pas réussi à apporter des réponses quant aux origines de cette épidémie : fuite d’un laboratoire ou contact naturel entre un humain et un animal malade. Les deux théories restent plausibles selon le rapport qui souligne également qu’il est peu probable que le gouvernement chinois ait été au courant de ce virus avant le début de la pandémie.

Joe Biden accuse la Chine de manquer de transparence

Cet audit a été réalisé à la demande de Joe Biden. Le président américain a publié un communiqué suite à ce rapport. Il accuse la Chine de manquer de transparence et de cacher des informations. Le président appelle Pékin à autoriser les experts internationaux à mener leurs enquêtes sur place.

« Même si notre audit est terminé, nous n'arrêterons pas de chercher la vérité sur cette pandémie », assure Joe Biden.

