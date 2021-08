États-Unis: l'ouragan Ida déferle sur la Lousiane

Ida a frappé Port-Fourchon en Louisiane dimanche à 11h55 heure locale avec des vents allant jusqu’à 240 km/h et des rafales à près de 300 km/h. L’ouragan se déplace lentement vers le Mississipi. Il perd de sa puissance et a été rétrogradé de catégorie 4 à 3, mais le sud des États-Unis s’attend quand même au pire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant aux États-Unis, Thomas Harms

Le gouverneur de Louisiane estime qu’Ida risque d’être l’ouragan le plus dévastateur depuis 1850 et tout le monde craint un nouveau Katrina, qui a fait plus de 1 800 morts il y a 16 ans jour pour jour.

Le président américain Joe Biden est aussi intervenu depuis l’agence fédérale de gestion des crises, la FEMA, pour prévenir les américains qu’il fallait se préparer au pire : « Ida sera dévastatrice, c’est un danger mortel, s’il vous plait prenez vos précautions, écouter les autorités locales et prenez ce risque au sérieux », a-t-il déclaré.

Sur le passage d’Ida, on voit des arbres déracinés, des toitures arrachées. Dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, une vingtaine de barges voguent au hasard sur le fleuve Mississipi.

« La seule électricité dans la ville vient des générateurs »

La compagnie Entergy, qui distribue l'électricité dans le sud-est de la Louisiane, « a confirmé que La Nouvelle-Orléans était sans électricité », a tweeté NOLA Ready, une agence du Bureau de la sécurité intérieure et de la préparation aux urgences. « La seule électricité dans la ville vient des générateurs », a-t-elle précisé. Au total, près d'un million de foyers étaient privés d'électricité dimanche soir à travers la Louisiane, selon le site spécialisé poweroutage.us.

On s’attend aussi à des heures et des heures de pluies et donc à des inondations qui pourraient durer plusieurs jours. Pour autant les autorités locales insistent, en 16 ans ils ont appris à mieux se préparer. « Notre État est plus fort qu’il y a 16 ans, on a fait beaucoup de travaux pour limiter les dégâts. On a tiré les leçons de Katrina et mené les actions nécessaires. Je peux vous assurer que l’on est prêt », a déclaré Stephen McCraney, le directeur de l’agence de gestion des crises au Mississipi.

« Rester à l'abri où vous vous trouvez pour au moins 72 heures »

Les ordres d’évacuation ont été très suivis et les fournisseurs d’électricités ont dépêché des centaines de camion pour réparer les dégâts dès le passage de l’ouragan. Près de 1 600 personnes se trouvent pour l’instant dans les 23 refuges en Louisiane.

Un chiffre qui pourrait augmenter, car des dizaines de personnes ont décidé de rester chez elles. Sur la côte, à Grand Isle une quarantaine de résidents ont refusé l’ordre d’évacuer. Les autorités sont sans nouvelle d’eux, la ville est complètement inondée et coupée du monde.

Les premiers secours ont déjà prévenu qu’ils ne pourront pas intervenir durant la nuit. « Une fois que l'ouragan sera passé, vous devez vous préparer à rester à l'abri où vous vous trouvez pour au moins 72 heures », a déclaré le gouverneur de l’État, John Bel Edwards.

► À lire aussi : L'ouragan Ida a touché terre en Louisiane avec des vents allant jusqu'à 240 km/h

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne