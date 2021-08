États-Unis: Joe Biden face à l'échec afghan

Le président américain Joe Biden. SAUL LOEB AFP

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan lundi soir avec 24 heures d'avance, mettant fin à leur plus longue guerre et près de 20 années de présence américaine dans le pays. En partant, les troupes américaines ont détruit avions, véhicules et défenses aériennes. Un départ qualifié de désastre par une grande partie de la presse américaine, à quelques heures du discours très attendu du président américain, en difficulté face à son opinion publique.