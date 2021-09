Après l'ouragan Ida, la Lousiane, privée d'électricité, s'inquiète pour de fortes chaleurs

Deux jours après le passage de l’ouragan Ida, la Louisiane est toujours dans l’urgence du sauvetage des personnes isolées et l’estimation des dégâts. Mais le problème majeur reste l’électricité qui a été coupée quand les poteaux ont été emportés par le vent et la pluie. Et la chaleur des prochains jours ne devraient qu’aggraver le phénomène.

Avec notre correspondant dans la région, Thomas Harms

À cause du manque d’électricité, les frigos ainsi que les climatisations sont hors service. Or, les prochains jours, la température dépassera les 37 degrés dans le sud de la Louisiane et du Mississipi dans la journée et à peine moins durant la nuit. L’ouragan Ida a fait 2 victimes en Louisiane et 2 autres dans le Mississipi, mais il pourrait y en avoir plus à cause de la chaleur. Les destructions de toitures, de maisons, de routes, de ponts, pourraient coûter près de 80 milliards à la communauté.

Beaucoup de foyers privés de courant

Plus d’un million de foyers sont toujours privés de courant, tout comme de nombreux commerces ou des services d’urgence. Sur les 11 hôpitaux qui ont dû fermer à cause des dégâts et par manque d’électricité en Louisiane, 3 pourraient peut-être retrouver du courant d’ici 3 jours.

Selon la maire de La Nouvelle-Orléans, Latoya Cantrell, qui a décrété un couvre-feu sur toute la ville, le principal fournisseur d’énergie, Entergy ne sait pas quand le courant va revenir : « Nous n’avons pas de courant, nos lignes ont été coupées. Les plans d’urgence ont échoué, je n’ai encore aucun calendrier prévisionnel de la part de la compagnie ».

Les générateurs introuvables

De son côté, l’entreprise répond que le courant pourrait être restauré de façon temporaire dans la région de La Nouvelle-Orléans, ce mercredi soir. En attendant, la municipalité va déployer des bus avec de l’air conditionné. Les plus pessimistes parlent de semaines ou de mois avant que le courant ne soit rétabli partout en Louisiane.

Les plus prévoyants et les plus aisés ont pu se procurer un générateur, mais ils sont en rupture de stock dans les hypermarchés désormais.

