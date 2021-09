Venezuela: après 3 ans de boycott, l’opposition va participer aux prochaines élections

Au Venezuela, après trois années à boycotter les élections, les principaux partis d’opposition ont annoncé ce mardi qu’ils participeraient aux prochaines élections municipales et régionales prévues le 21 novembre prochain. Une annonce qui met donc fin aux appels à l’abstention de l’opposition vénézuélienne qui estimait jusqu’à présent que les garanties n’étaient pas réunies pour participer à de tels scrutins.

C’est une petite révolution au Venezuela. Le retour des principales formations d’opposition dans le jeu politique était jusqu’à ce mardi très hypothétique, la faute à un bras de fer avec le gouvernement de Nicolas Maduro qui faisait tout pour les empêcher d’y participer.

Mais les discussions entamées début août au Mexique entre l’opposition et des représentants du pouvoir ont permis, semble-t-il, de rétablir quelque peu la confiance des opposants dans les scrutins qui doivent se tenir prochainement.

«La table ronde de l'unité démocratique»

Et pour tenter de faire face à la machine du PSUV (Parti socialiste unifié du Venezuela), la formation du président Nicolas Maduro, les principaux partis d’opposition comptent former à nouveau la coalition qui lui avait permis de remporter les élections législatives en 2015.

C’est donc sous la bannière de la MUD, « la table ronde de l'unité démocratique » qu’elle va tenter de remporter des municipalités et des postes de gouverneur, même si de nombreux responsables de l’opposition estiment que les conditions et les garanties ne sont toujours pas réunies pour des élections libres et transparentes.

Un retour dans le jeu politique salué par Nicolas Maduro qui pourrait à terme permettre une réduction des sanctions internationales à l’égard de son gouvernement.

