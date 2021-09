Équateur: après 100 jours au pouvoir, Lasso porté par le succès de sa campagne de vaccination

Arrivé au pouvoir le 24 mai dernier, le président équatorien Guillermo Lasso vient de passer l’étape symbolique de ses premiers 100 jours au pouvoir avec un taux d’acceptation de 74%. Affirmant « ne pas se sentir seul mais accompagné par le peuple », l’ancien banquier libéral de droite est pour le moment porté par le succès de sa campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Il avait promis durant sa campagne électorale de vacciner 9 millions d’Équatoriens en 100 jours. À quelques heures près, il a tenu promesse. « La date exacte n’est pas le plus important, a indiqué Lasso lors d’un récent contact avec le public, l’important est d’avoir réussi. »

Grâce à l’envoi massif de vaccins, notamment par la Chine, la ministre de la Santé Ximena Garzón a organisé une campagne qui a permis l’administration dans de bonnes conditions de plus de 19 millions de doses de vaccin.

Alors que le régime précédent de Lenin Moreno n’avait réussi à vacciner que deux millions de personnes en quatre mois, près de 8,6 millions d’Equatoriens sont aujourd’hui totalement vaccinés. L’objectif de la ministre de la Santé est de vacciner 85% de la population le plus rapidement possible et de commencer l’inoculation des plus de 12 ans dès le 13 septembre prochain.

La relance de l'économie en ligne de mire

Pour le président Lasso, le succès de cette campagne permettra de relancer l’économie, durement touchée depuis trois ans par la baisse du prix du pétrole brut et la crise sanitaire. Le gouvernement équatorien espère concrétiser deux milliards de dollars d’investissements cette année. Il cherche également à rejoindre l’Alliance du Pacifique et à signer rapidement des accords de libre-échange, notamment avec les États-Unis et le Mexique.

Souhaitant promouvoir l’Équateur « de la rencontre », Lasso a désamorcé l’hostilité du secteur du transport qui s’oppose à la hausse régulière des prix des combustibles. À moyen terme, son désir de réduire le déficit fiscal et de doubler la production pétrolière d’ici 2025 risque cependant de lui valoir l’opposition frontale des syndicats et de nombreuses communautés indigènes. Guillermo Lasso étudie enfin la possibilité de multiplier les référendums pour contourner le Congrès où il n’a pas de majorité législative.

