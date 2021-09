L'avortement quasi interdit au Texas

Enseigner l’histoire des droits civiques est devenu impossible



666 nouvelles lois entrées en vigueur au Texas ce mercredi. Parmi elles, une douzaine sont vraiment majeures, dont le port d’arme sans permis et l’interdiction de censurer un Texan sur les réseaux sociaux. Mais le législateur a décidé d’intervenir sur la manière dont l’éducation civique et historique est enseignée à l’école. Et les conservateurs républicains ont carrément interdit de discuter de certains sujets, rapporte notre correspondant à Houston.

Dans les écoles publiques texanes, enseigner l’histoire des droits civiques, le mouvement Black Lives Matters, ou les massacres des amérindiens est devenu impossible ce 1er septembre. « Avec cette loi, le mieux c'est de ne plus parler en classe des exactions du Klu Klux Klan, et en tout état de cause en évitant de faire le moindre rapprochement entre ce mouvement et les suprémacistes blancs », note Mark Jones, professeur de sciences politiques à la Rice Université de Houston. « C’est une bataille idéologique qui va conduire les enseignants à l’autocensure, qui vont simplement éviter de parler de sujets compliqués. Cette loi va créer un cauchemar pour les districts scolaires : ils vont devoir gérer les plaintes de parents, d’élèves et aussi des enseignants. »



En fait, la loi HB 3979 empêche les enseignants de discuter des événements actuels et du racisme systémique en classe. Ce texte porté par la majorité républicaine interdit également d’examiner l'histoire des États-Unis en se plaçant du point de vue des esclaves et de leurs descendants. Interdit également de remettre en question au Texas l’histoire de Fort Alamo : dire que des récentes recherches montrent que la bataille de Fort Alamo visait plus à conserver le droit de posséder des esclaves qu’à se battre contre la tyrannie mexicaine et pour l’indépendance du Texas est impossible à évoquer à l’école publique. « Il n’y a pas d’autre recours que d’aller devant les tribunaux pour discuter des interprétations de la loi, poursuit Mark Jones. Vous êtes libres de vous exprimer en tant qu’individu, mais cela ne s’applique pas à votre travail. »



Un directeur d’école au nord de Dallas vient déjà d’être suspendu pour avoir prétendument enseigné que le racisme serait inhérent aux États-Unis. C’était le premier noir à diriger cette école depuis sa création 25 ans auparavant.