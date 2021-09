Procès du 13-Novembre: les difficultés d'une famille de victime chilienne

Audio 01:16

Le Bataclan, lieu d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. REUTERS/Charles Platiau

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Mercredi 8 septembre s'ouvrira le procès des attentats du 13-Novembre à Paris. Un procès historique, car ces attaques sont les plus meurtrières jamais perpétrées en France. Parmi les victimes, des Français bien sûr, mais aussi des étrangers. Et avec la distance et la barrière de la langue, il a souvent été bien difficile pour les familles de ces derniers de s'informer, et même d'être présentes à ce procès. C'est le cas de la famille de Luis Felipe Zschoche, tué au Bataclan.