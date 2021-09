À la Une: la suspension du match de football Brésil-Argentine à Sao Paulo

Publicité Lire la suite

Les médias brésiliens et argentins ne parlent que de ça : dimanche, après cinq minutes de jeu, des représentants de l’agence sanitaire Anvisa et de la police fédérale du Brésil sont entrés sur le terrain pour mettre fin à la partie, dans la confusion générale et une ambiance très tendue. Que s’est-il passé ? Quatre joueurs argentins ont été accusés d’avoir violé les protocoles anti-Covid mis en place par les autorités brésiliennes. Ils auraient dû signaler qu’ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze jours avant leur arrivée au Brésil.

Ce qui les aurait obligés à respecter une quarantaine… et donc ne pas être disponible pour la rencontre. Du coup, la suspension du match a provoqué un énorme tollé en Argentine. « Brésil, champion du monde du ridicule », titre le journal sportif Olé, qualifiant les raisons de la suspension d’« absurdes et de fallacieuses ». « Et maintenant ? », se demande le quotidien Clarin : Le match de qualification pour le Mondial 2022 sera-t-il rejoué ? Ou l’Argentine pourrait-elle, sur décision de la FIFA, se voir attribuer la victoire pour cette rencontre interrompue ? C’est que les joueurs de l’Albiceleste espèrent en tout cas, d’après Clarin.

Côté brésilien, le mot « honte » revient souvent dans la presse pour décrire l’incident d’hier. Selon Folha de Sao Paulo, les autorités sanitaires n’ont pas été très habiles dans leur façon d’intervenir et de communiquer. Et justement à propos de la communication, l’agence Anvisa donne ce lundi sa vision des choses : elle n’a pas voulu suspendre le match, mais souhaitait que les quatre joueurs argentins qui avaient enfreint les règles sanitaires restent à l’hôtel et respectent une quarantaine.

Le Brésil se prépare à une journée de manifestation pro Bolsonaro

L’ambiance n’est pas seulement tendue sur le terrain de foot, mais aussi sur le terrain politique. Le président Jair Bolsonaro a convoqué des manifestations pour demain à l’occasion de la fête de l’indépendance. Ce sera une journée à grand risque. Certains journaux évoquent un scénario semblable à celui de l’attaque du Capitole le 6 janvier dernier à Washington. Contrairement à ce qui s’est passé aux États-Unis, les autorités brésiliennes ont pris des précautions et ont mis en place des mesures de sécurité, écrit le philosophe Pablo Ortellado dans le journal O Globo.

Mais seront-elles suffisantes ?, s’interroge-t-il. Car de nombreux agents de la police militaire devraient participer aux manifestations, ce qui est d’ailleurs autorisé par la Constitution. Selon un spécialiste militaire interviewé par le site Carta Capital, la participation de ce corps de police est une démonstration de force en soutien au président qui se trouve en position de faiblesse. La mobilisation de demain aura valeur de test pour Jair Bolsonaro à un an de la présidentielle, estime cet expert qui n’exclut pas une tentative de putsch de la part du président d’extrême droite si celui-ci s’aperçoit qu’il ne pourra plus vaincre par les urnes.

Doutes sur l’introduction du bitcoin au Salvador

Le Salvador deviendra mardi 7 septembre le premier pays à introduire le bitcoin comme monnaie légale. Mais de nombreux doutes persistent quant à la mise en place de cette mesure censée stimuler l’économie. Dans son éditorial, La Prensa Grafica pose plusieurs questions qui, selon le journal, restent pour l’instant en suspens : « Le gouvernement a-t-il réalisé des études sur l’impact pour l’économie de la circulation de la cryptomonnaie ? Quelles mesures seront-elles prises contre le blanchiment d’argent ? »

« Les salaires et les retraites seront-ils également versés en bitcoin ? Et que se passe-t-il pour les personnes pauvres et analphabètes qui ne peuvent pas se servir d’un téléphone (ou n’en ont pas) pour acheter des bitcoins ? Les citoyens ont le droit d’avoir une réponse à ces questions », estime le journal. Un autre quotidien, El Mundo, donne la parole à des Salvadoriens impatients d’utiliser la cryptomonnaie. « Pour mon premier achat via mon téléphone, je m’offrirai un repas familial », explique au journal El Mundo Marvin, un entrepreneur.

