Covid-19: Cuba prévoit une réouverture aux touristes le 15 novembre

Cuba espère voir revenir les touristes dès novembre malgré la situation sanitaire. AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que le pays a connu une forte recrudescence des cas de Covid-19 ces derniers mois et une crise économique toujours plus profonde, Cuba annonce déjà sa réouverture aux voyageurs étrangers pour dans deux mois. L'île, dont l'économie dépend essentiellement du tourisme, parie sur ce secteur pour se relancer et surtout sur une amélioration très prochaine de la situation sanitaire.