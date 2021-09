A la Une: au Brésil, la démonstration de force des partisans de Jair Bolsonaro

Publicité Lire la suite

Ambiance tendue mardi, jour de fête nationale qui avait davantage l'allure d'un meeting politique. Des dizaines de milliers de partisans du président brésilien avaient répondu à son appel dans les grandes villes du pays. L'opposition, bien que plus faiblement mobilisée, manifestait elle-aussi, réclamant le départ d'un président accusé de menacer la démocratie, d'avoir géré pitoyablement la crise du Covid-19, ainsi que l'économie, avec un chômage quasi record et beaucoup d’inflation.

Sur les images de CNN-Brazil, Bolsonaro survole en hélicoptère l'esplanade des ministères à Brasilia au-dessus d'une immense foule qui l'a accueilli au cri de « Mito, Mito ». Si « le Mythe » – c’est son surnom - est au plus bas dans les cotes de popularité et est donné perdant face à l'ex-président Lula à l'élection de 2022, il est surtout engagé dans un bras de fer avec le Tribunal suprême fédéral (TSF) qui a ouvert plusieurs enquêtes contre lui, notamment pour dissémination de fausses informations et pour ses attaques répétées contre le système de vote électronique en vigueur depuis 1996 au Brésil. Système qu'il estime frauduleux sans jamais en apporter les preuves.

Dans ses discours, Jair Bolsonaro s’en est pris plus particulièrement à l’un des juges du TSF, Alexandre de Moraes :« Soit, il est remis à sa place, soit le Tribunal suprême va subir des conséquences dont personne ne veut » a-t-il déclaré avant de conclure lors de son déplacement à Sao Paolo : « Je veux dire à ceux qui veulent me rendre inéligible : seul Dieu m'enlèvera d'ici ».

Quid de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire ? Réaction immédiate du président du Tribunal suprême publiée par Globo : la Cour ne se pliera pas aux menaces a déclaré Luis Fux, qui s'exprimera officiellement en plénière aujourd'hui.

Une décision historique votée à l'unanimité qui va permettre aux Mexicaines de tout le pays d'interrompre volontairement leur grossesse. Tout est parti d'un examen des articles du Code pénal de l'État de Coahuila, dans le nord du Pays explique Excelsior, où les femmes qui se faisaient avorter risquaient des peines de prison pouvant aller jusqu'à trois ans. Une sanction jugée inconstitutionnelle donc par les sages, mais qui ne légalise pas pour autant l'avortement nuance La Reforma qui rappelle que seuls Oaxaca et Mexico l'ont totalement dépénalisé.

En fait, la décision qui ne concerne que l'État de Coahuila pour l'instant crée un précédent, une jurisprudence, qui de fait freinera les velléités des juges d'autres États, à poursuivre les femmes accusées de délit d'avortement puisque la justice fédérale pourra ensuite les annuler.

El Financiero, qui publie des photos de militantes pro-avortement descendues mardi dans la rue agiter leurs foulards verts pour célébrer cette nouvelle. Pour rappel, 4 600 femmes sont actuellement poursuivies pour avoir avorté au Mexique et ont donc une chance désormais d'échapper à la prison.

À quelques jours des commémorations des attaques aux États-Unis, et après deux ans d’interruption, le procès du cerveau présumé des attaques aurait du reprendre mardi sur la base américaine de Guantanamo à Cuba.

Après deux heures de discussions entre juristes, il a été reporté à la semaine prochaine pour des questions de procédure. La journaliste du New York Times n'a pu que constater les cheveux blancs qui avaient poussé sur les têtes des cinq accusés en un an (date de leur dernière apparition) qui attendent d'être jugés depuis 2006. « Ce nouveau report d'audience montre combien ce procès est difficile » semble soupirer Carol Rosenberg, grande spécialiste pour le journal américain des détentions à Guantanamo, qu'elle suit depuis 20 ans.

Car quand ce n'est pas la pandémie, ce sont les avocats de la Défense qui repoussent chaque année la tenue des audiences, cherchant à exclure du procès des pièces clés soupçonnées d'avoir été obtenues sous la torture. Sans compter les problèmes liés à la nomination du tout nouveau juge, le Colonel Mc Call, dont la légitimité à présider est mise en cause aujourd'hui, ce qui retarde encore un peu le début du procès.

L’homme d'affaires colombien Alex Saab , un très proche du président Nicolas Maduro, va être extradé aux États-Unis depuis le Cap-Vert, où il a été arrêté il y a un peu plus d'un an.

Il est accusé par les Américains, mais aussi par la Colombie et le Mexique d'être au cœur d'un vaste réseau de blanchiment d'argent et de corruption grâce à ses entreprises dans l'agroalimentaire et le bâtiment, très liées au gouvernement vénézuélien. Le montant d'argent supposément blanchi : 350 millions de dollars tout de même, rappelle le journal colombien L'Opinion.

Selon ses avocats, au moment de sa capture, il était en route vers l'Iran pour négocier de l'aide humanitaire en tant qu'envoyé spécial du Venezuela. Un statut quasi diplomatique qui aurait dû le protéger selon eux, peut-on lire dans L'Avanguardia. Pas de quoi convaincre la Cour constitutionnelle du Cap-Vert qui a statué en faveur de son extradition, sans qu'aucune date n'ait toutefois été annoncée.

