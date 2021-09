À la Une: première évacuation de Kaboul d’Afghans ayant la double nationalité

Publicité Lire la suite

C’est la première évacuation à grande échelle d’Afghans ayant une double nationalité de Kaboul depuis la fin du pont aérien américain, annonce ce matin le Washington Post. Les talibans ont autorisé aujourd’hui 211 Afghans à quitter le pays. Parmi eux 30 ont un passeport américain. D’autres détiennent des passeports britanniques, italiens, néerlandais, canadiens et allemands. Mais le quotidien temporise: « On ne sait pas combien de ces personnes ont pu rejoindre à temps le convoi pour un passage en toute sécurité vers l’aéroport de Kaboul ». Sans oublier que « contrairement à ce qu’ils avaient promis, les talibans ont empêché ces derniers jours le décollage de plusieurs avions affrétés depuis l’aéroport de Mazar-e-Sharif », rappelle le Washington Post.

Les États-Unis vont commémorer le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001

À l’approche des commémorations de ce week-end, il y a déjà beaucoup d’articles dans la presse américaine. L’hebdomadaire The Antlantic rappelle qu’après les attaques du 11-Septembre, les États-Unis s’étaient donnés une mission : celle de « débarrasser le monde de la “terreur” et du “mal” ». Vingt ans plus tard, l’auteur arrive à « une triste conclusion »: « en tant que nation, nous avons presque eu tout faux dans notre réponse. La guerre contre le terrorisme a certes permis deux victoires importantes : al-Qaïda n’a plus jamais attaqué le territoire national américain, et Oussama Ben Laden a été tué, une décennie après les attentats. Pourtant au final, la guerre contre le terrorisme a affaibli notre nation. Les Américains sont aujourd’hui plus effrayés, moins libres, moralement compromis et surtout plus isolés que jamais. Cette journée du 11 septembre 2001 qui avait initialement créé un sentiment d’unité sans précédent est devenue la toile de fond d’une polarisation politique sans fin ».

Brésil : le président de la Cour suprême répond aux attaques de Jair Bolsonaro

« Personne ! Personne ne fermera cette Cour ! Nous la maintiendrons debout, avec sueur, persévérance et courage ». Sur un ton indigné, le président de la Cour suprême, Luis Fux, a répliqué moins de 24 heures après les discours de Jair Bolsonaro contre le pouvoir judiciaire. Il accuse le président d’incitation à la haine. Jair Bolsonaro avait surtout pris pour cible l’un des membres de la Cour, traité de canaille, et il avait averti qu’il ne respecterait pas les décisions de ce magistrat.

Cette réponse de fermeté de la part du président de la Cour suprême du Brésil à l’égard de Jair Bolsonaro fait couler beaucoup d’encre aujourd’hui dans les journaux du pays. Comme de très nombreux quotidiens opposés au président brésilien, la Folha de Sao Paulo se félicite ce matin de « la réaction véhémente » du juge Luiz Fux. « C’était une réponse sans fioritures », estime l’éditorialiste. Le président de la Cour suprême « n’a fait que rappeler la loi et rien que la loi à savoir : le non-respect des décisions de justice, prêché par Jair Bolsonaro devant une foule fanatique, constitue un crime ».

Le journal O Estado se dit rassuré: « La réponse du juge Luiz Fux indique qu’au Brésil, nos institutions tiennent bon. Malgré les innombrables attaques dont elles font l’objet de la part du chef de l’État, elles continuent à exercer leur indépendance constitutionnelle. Et ce faisant, elles préservent notre normalité démocratique. Qu’elles en soient remerciées », écrit le quotidien.

D’autres commentateurs critiquent les chefs de file du Parlement brésilien, qui, selon certains, manquent de courage pour affronter les velléités autoritaristes du président Bolsonaro. O Globo pointe du doigt le président de la Chambre des députés, Arthur Lira, « contraint par les attaques du président de faire une déclaration », selon le journal. « Sur un ton plus modéré, Arthur Lira a tenté de mettre le législatif dans le rôle de “pont” pour pacifier l’exécutif et le judiciaire ».

Des propos bien trop prudents, estime de son côté la Folha de Sao Paulo qui somme le président de la Chambre de se pencher sur les demandes de destitution à l’encontre de Jair Bolsonaro au lieu de « répéter des platitudes sur l’importance du respect de la Constitution ».

Nicaragua : la justice a ordonné ce mercredi l’arrestation de l’écrivain Sergio Ramirez

Sergio Ramirez est accusé d’« incitation à la haine » et de « conspiration », des chefs d’accusation souvent utilisés à l’encontre d’opposants. Plus de 30 ont été visés ainsi ces derniers mois, dont sept candidats à l’élection présidentielle de novembre. « Les dictatures manquent d’imagination », a répondu hier soir, non sans ironie, Sergio Ramirez, qui ne se trouve actuellement pas au Nicaragua, fait savoir La Prensa.

« L’écrivain et lauréat du prestigieux prix littéraire Cervantes est un critique virulent du couple présidentiel nicaraguayen », rappelle El Observador. « Pourtant, dans les années 1980, Sergio Ramirez était le vice-président de Daniel Ortega avant d’annoncer, en 1995, sa démission et la rupture avec le chef de l’État ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne