Les États-Unis misent sur l'énergie solaire

L'énergie solaire pourrait constituer 40% de l'électricité des États-Unis d’ici à 2035 et même 45% en 2050, a affirmé Joe Biden dans un rapport paru mercredi. Un objectif est ambitieux : actuellement, elle ne répond qu'à 3% des besoins en électricité du pays.

Pour atteindre l'objectif que s'est fixé l'administration Biden dans le rapport du ministère de l'Énergie présenté mercredi 8 septembre, il faudra quadrupler le déploiement de l'énergie solaire en moins d'une décennie. En 2020, les panneaux photovoltaïques et les centrales solaires thermiques ont produit 15 gigawatts aux États-Unis, il faudrait passer à 30 GW par an d'ici à 2025 et à 60 GW par an entre 2025 et 2030. Une véritable « course contre la montre », estiment 750 entreprises du secteur qui réclament un renforcement des crédits d'impôts.

De nécessaires investissements

Au-delà du soutien public, cette accélération nécessitera une réduction des coûts. Cela supposera aussi de déployer beaucoup de panneaux solaires. Or, le marché est dominé par la Chine et fait l'objet d'un contentieux entre Pékin et Washington. L’administration Trump a imposé en 2018 des surtaxes qui courent jusqu'à février prochain.

Il n'y a pas que les installations solaires elles-mêmes qui comptent. Le réseau électrique va devoir évoluer. Il a été plutôt conçu pour les centrales à charbon, à gaz ou nucléaires. Il devra être adapté à l'énergie intermittente du soleil ; d’autant que les États-Unis misent sur une autre énergie intermittente. Selon le scénario publié mercredi, l'éolien pourrait fournir 36% de l'énergie à horizon 2035. Dans ce mix, le nucléaire représenterait autour de 12% et l'hydroélectrique 5 à 6%. À titre de comparaison, en 2020, les énergies renouvelables ne fournissaient que 21% de l'électricité aux États-Unis à peine plus que le charbon, et 40% provenait du gaz naturel.

Un cap à suivre plus qu'un objectif atteignable

Alors, l'objectif est-il atteignable ? À ce stade, le spécialiste du secteur énergétique Dan Pickering considère sur Twitter que les objectifs fixés par Washington sont « plus une source d'inspiration » que des ambitions « pragmatiques ».

Ce grand chantier entre dans le cadre du projet d'infrastructure « Reconstruire en mieux ». Des milliards de dollars d'argent public seront mis sur la table. L'administration souligne que le déploiement du solaire pourrait employer jusqu'à 1,5 million de personnes.

