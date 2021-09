États-Unis-Chine: première conversation téléphonique en sept mois entre Joe Biden et Xi Jinping

Le président américain Joe Biden s'est entretenu, jeudi 9 septembre, avec son homologue chinois Xi Jinping pour la première fois en sept mois. Il s'agissait de tenter de faire en sorte que la « concurrence » entre les deux pays ne se transforme pas en « conflit », a indiqué la Maison Blanche.

Publicité Lire la suite

Le président chinois Xi Jinping a déclaré au téléphone à son homologue américain Joe Biden que l'hostilité de Washington envers Pékin a causé de « sérieuses difficultés » pour les relations bilatérales, selon un média d'État. Il s'agit du premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants depuis février. M. Biden venait alors de succéder depuis peu à Donald Trump, et avait passé deux heures au téléphone avec M. Xi. Les relations entre Washington et Pékin sont tendues depuis le mandat de l'ex-président américain, qui avait lancé une guerre commerciale contre la Chine et lui avait reproché sa gestion de la pandémie de Covid-19. « Nos deux pays et le monde entier souffriraient en cas de confrontation sino-américaine », a indiqué Xi Jinping au locataire de la Maison Blanche. « L'avenir et le destin du monde dépendent de la capacité de la Chine et des États-Unis à bien gérer leurs relations. C'est la question du siècle, à laquelle nos deux pays devront répondre », a encore déclaré M. Xi. dans des propos rapportés par la télévision centrale de Chine, signale notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde.

Sortir de l'impasse diplomatique

Tout en défendant le multilatéralisme et en appelant à la fin de la politique de « l'Amérique d'abord » de l'ex-président républicain, l'administration Biden a maintenu les droits de douane et garde une ligne dure sur d'autres points de contentieux de la relation avec Pékin. Mais selon la Maison Blanche, l'impasse diplomatique est intenable et potentiellement dangereuse. Pendant l'entretien, M. Biden a fait passer le message selon lequel les États-Unis veulent s'assurer « que la dynamique reste concurrentielle et que nous n'ayons pas de situation à l'avenir où nous allons vers un conflit imprévu », a dit un haut responsable de l'administration américaine cité par l'AFP.

L'entretien visait à aborder des questions « larges et stratégiques », sans que des décisions concrètes soient attendues ou qu'un sommet entre les dirigeants soit fixé, a encore précisé le responsable américain. Selon un compte-rendu de la Maison Blanche, les deux dirigeants ont « discuté des domaines dans lesquels nos intérêts convergent, et des domaines dans lesquels nos intérêts, nos valeurs et nos perspectives divergent ».

Tout le monde est d'accord sur le constat

Sur le constat, tout le monde est d’accord, mais pour les solutions on attend de voir. Car sur le fond, c’est toujours un dialogue de sourd entre les deux superpuissances. Quand le président Biden rappelle l’intérêt des États-Unis pour « la paix, la stabilité et la prospérité dans l’Indo-Pacifique », le numéro un chinois accuse une nouvelle fois les Etats-Unis d’être responsables de la détérioration des relations entre les superpuissances, en se mêlant en gros de ce qui ne les regarde pas selon Pékin et des questions comme le Xinjiang, le Tibet, Hongkong ou les revendications chinoises sur Taïwan et les mers de Chine. La diplomatie chinoise des « loups combattants » n’hésitant plus à donner des leçons aux Etats-Unis. C’était le cas encore récemment après le retrait chaotique des Américains d’Afghanistan, dérogeant en cela à la traditionnelle « non-ingérence » affichée à longueur de communiqué par Pékin.

Des échanges tendus en mars

De précédentes tentatives de parler à la Chine à un niveau moins élevé ne se sont pas très bien passées, notamment lors d'un échange tendu en mars entre le secrétaire d'État Antony Blinken et de hauts responsables chinois qu'il avait retrouvés à Anchorage, en Alaska. La liste des désaccords entre Washington et Pékin est longue et ne cesse de s'allonger.

► À lire aussi : Fin d'une visite au goût de charbon pour John Kerry en Chine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne