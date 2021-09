Liveblog

États-Unis: suivez en direct les commémorations des 20 ans du 11-Septembre

Les attentats du 11-Septembre se sont déroulés il y a 20 ans. © AP/John Minchillo

Les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué en un jour la mort de 2 977 personnes et engendré plus de 6 000 de blessés. À New York, la double attaque des tours jumelles fait à elle seule 2 753 morts. Suivez les commémorations en direct.