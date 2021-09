Édition spéciale

Vingtième anniversaire des attentats du 11-Septembre: réécoutez nos éditions spéciales

Des fleurs et un drapeau sont déposés sur la stelle qui comporte le nom des victimes des attentats du 11-Septembre au World Trade Center, le 11 septembre 2021 à New York. © AP/Mike Segar/Pool

Texte par : RFI Suivre 171 mn

Vingt ans après le 11 septembre 2001, les États-Unis ont rendu hommage aux près de 3 000 victimes et plus de 6 000 blessés lors des attentats les plus meurtriers de leur histoire. Réécoutez nos éditions spéciales.